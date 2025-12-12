自由電子報
經典賽》世界大賽MVP山本由伸參戰！道奇日本三本柱缺佐佐木朗希

2025/12/12 07:47

山本由伸（中）將與大谷翔平參加經典賽，但佐佐木朗希（右）預計將會缺陣。（資料照）山本由伸（中）將與大谷翔平參加經典賽，但佐佐木朗希（右）預計將會缺陣。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《中日體育》報導，道奇山本由伸將參加經典賽日本武士隊，而「令和怪物」佐佐木朗希則因為球團擔憂傷病問題不會參賽。

報導引述美國球界相關人士採訪證實，在世界大賽上演「中0日」夢幻登板的道奇新科世界大賽MVP山本由伸，因為球團尊重其個人意願，確定將會參加明年的世界棒球經典賽。然而，佐佐木朗希則確定不會參戰。

佐佐木朗希在本季因為右肩夾擠症候群進入60天傷兵名單，儘管他本人表達參賽的意願，但球團認為，對於有傷病史的右投來說，派他參加經典賽有困難。因此道奇隊的日本三本柱將只有大谷翔平與山本由伸會參加此次經典賽。

羅伯斯（Dave Roberts）在先前受訪時提到山本由伸能否參加經典賽時表示，由於山本由伸本季沒有傷病紀錄，球團很難阻止他參戰，不過道奇將會跟日本武士隊聯繫，協調山本由伸的出賽安排與投球限制。

報導引述消息來源指出，佐佐木朗希因為本季受到傷病影響，球團有權利拒絕他參加經典賽。球團內部也普遍擔憂，派有傷病史的朗希出賽會增加他新賽季受傷的風險，且佐佐木朗希新賽季將會轉回先發，道奇也希望能從春訓就開始幫他調整。

