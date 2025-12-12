自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》不搶道奇赫南德茲了？ 皇家網羅曾敲虎王驚天滿貫砲外野手

2025/12/12 08:37

湯瑪斯曾在美聯分區系列賽敲史庫柏爾滿貫砲。（資料照）湯瑪斯曾在美聯分區系列賽敲史庫柏爾滿貫砲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季傳出想積極補強外野戰力的皇家，在今天傳出以1年525萬美元包含100萬激勵獎金的合約，簽下曾單季敲出28轟的外野手湯瑪斯（Lane Thomas）。

湯瑪斯在2023年效力國民時出賽157場，敲出28轟、86分打點，打擊率2成68，攻擊指數0.783，在2024年他在國民維持住不錯首感，77場比賽敲出8轟、40分打點，在季中就被球隊交易到守護者，儘管轉隊前29場比賽打擊率僅1成48，但9月手感回升，長打率高達5成60，更在美聯分區系列賽G5以滿貫砲痛擊老虎王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）助隊闖進美聯冠軍賽。

不過2025賽季湯瑪斯受到足底筋膜炎傷勢影響，整個賽季只出賽39場，125打席打擊率1成60，僅有4轟進帳。

現年30歲的湯瑪斯轉戰皇家，關鍵便是能否重拾2023年的生涯進攻表現，要不然以他的防守來說，儘管三個位置都能守，但防守範圍一般，在2023年只有-8的OAA（出局製造值），全大聯盟排名僅PR3，不過湯瑪斯的臂力是頂尖水準，排在聯盟前5%。

此外，湯瑪斯足底筋膜炎的問題是否延續到新賽季也是另一個關鍵，在2025年他有著聯盟PR94的衝刺速度，健康的他是兼具力量與速度的優質外野手。而在簽下湯瑪斯後，昨日傳出對道奇赫南德茲（Teoscar Hernández）有興趣的皇家是否會再補強外野，仍有待觀察。

