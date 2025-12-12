MLB》道奇明星強投「雪哥」捲入交易討論！ 美媒透露球團立場

葛拉斯諾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今年的先發輪值人手充足，讓他們在整季飽受傷病困擾，且牛棚在季後賽表現不佳的情況下仍奪下世界大賽冠軍完成連霸，不過近期先發輪值大將之一的明星強投「雪哥」葛拉斯諾（Tyler Glasnow）被捲入交易傳聞。

《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）的報導指出，葛拉斯諾的名字在本週的冬季會議期間被提及在交易討論中，且道奇隊「不會反對將他交易出去」。

32歲的葛拉斯諾曾在2024年入選明星賽，在健康時他就是聯盟最強的投手之一，但在10年的職業生涯卻始終受到傷病困擾，單季不曾投超過134.0局，今年賽季他也因為右肩發炎錯過約10個禮拜的賽事。

扣除葛拉斯諾，原本道奇就擁有山本由伸、大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）等先發好手，加上佐佐木朗希預計會在新賽季回歸先發，道奇仍有史東（Gavin Stone）、萊恩（River Ryan）、斯漢（Emmet Sheehan）等年輕好手能夠擔綱先發。倘若道奇為了再度升級輪值，交易來「虎王」史庫柏爾（Tarik Skubal），或者透過交易提升外野手強度，那葛拉斯諾確實不是不能被換掉的籌碼。

