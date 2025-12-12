MLB》比所有大市場球隊都狂！ 美媒狂讚「世界道奇」在不同級別

道奇完成連霸，新賽季將要挑戰3連霸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊在今年完成連霸，仍砸錢簽下大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz）強化牛棚陣容，《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）盛讚，道奇持續自己的宰制地位，應該要被叫做「世界道奇（World Dodgers）」。

鮑登直言，道奇隊現在已經將自己與其他大市場球隊區分開來，跟洋基、大都會、費城人與紅襪等大市場球隊處在完全不同的級別，道奇進入了一個屬於自己的市場，應該被稱為「巨型市場（Massive Market）」，因為道奇光是支付的豪華稅，就要比16支球團的總薪資還高，道奇目前可以說是歷史上最成功的體育事業。

鮑登提到，道奇還擁有業界最聰明的總管佛里德曼（Andrew Friedman），他簽下狄亞茲補強球隊中最大的漏洞，並開始把注意力轉移到角落外野手上，讓這支王朝球隊成為三連霸的大熱門。道奇之所以能夠持續奪勝，就是因為球團從上到下都做出了明智的決策，而且他們擁有比其他球隊更多的錢，同時更不懼怕花錢。

上個賽季，道奇為史考特（Tanner Scott）花了4年7200萬美元，儘管這筆簽約在首年沒有獲得好的回報，但道奇馬上又砸6900萬美元簽下狄亞茲。鮑登指出，在砸大約後馬上又花錢填補相同位置，這種事情很少發生。

