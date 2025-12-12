自由電子報
MLB》名經紀人波拉斯放消息 柏格曼有意願加盟水手

2025/12/12 10:15

柏格曼傳出有意願和水手簽約。（資料照，法新社）柏格曼傳出有意願和水手簽約。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著冬季會議落幕，市場上還有多位明星級選手尚未確定下家，其中離開紅襪投身自由球員市場的柏格曼（Alex Bregman）動向，是各隊關注目標，如今有消息指出，柏格曼本人對於加盟水手有興趣。

《西雅圖時報》記者Adam Jude報導指出，柏格曼的經紀人、同時也是業界有名的經紀人波拉斯（Scott Boras）已經與水手球團接觸，告知柏格曼有興趣和水手簽約。

隨著史瓦伯（Kyle Schwarber）、阿隆索（Pete Alonso）、狄亞茲（Edwin Diaz）在冬季會議確定新賽季去向後，柏格曼已經是目前最受關注的自由球員之一。

上賽季柏格曼效力紅襪，整季114場出賽，繳出18轟、OPS .821的成績，並幫助紅襪打進季後賽，賽季結束後他選擇跳出剩餘2年合約，成為自由球員。

Adam Jude認為，水手能簽下柏格曼的話會是步好棋，隨著重砲三壘蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）成為自由球員，柏格曼到來可以直接補上防守空缺，儘管水手仍有意願簽回蘇亞雷斯，但計畫不會讓他每場都鎮守三壘，而依照目前水手的狀況，三壘缺暫時會由年輕小將威廉森（Ben Williamson）補上。

