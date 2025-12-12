NBA》早就看好袋棍球傳奇成功！ 柯瑞盛讚：斯賓塞幾乎一夜之間...

斯賓塞。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕29歲的袋棍球傳奇斯賓塞（Pat Spencer），在近期成為勇士傷病潮的最大亮點，即將回歸的主將柯瑞（Stephen Curry）對他能繳出如此亮眼表現並不意外。

斯賓塞曾是美國大學袋棍球的傳奇球星，奪過象徵最高榮譽的Tewaaraton Award，更曾是美國袋棍球職業聯盟PLL（Premier Lacrosse League）的選秀狀元。不過他選擇挑戰NBA，在2024年跟勇士簽下雙向合約，本季場均7.1分、3.1助攻，更在對騎士之戰先發拿下生涯新高的19分，連續4場得分上雙。

請繼續往下閱讀...

《NBC Sports Bay Area》記者波爾（Monte Poole）報導指出，柯瑞就是最初看好斯賓塞的球員：「他有種知道比賽該怎麼打的氣場。每次上場都帶著120%的自信。身為球團的核心角色，看到他幾乎在一夜之間就適應我們所需要的一切，這真的很酷，我認為他會幫助我們持續向前邁進。」

柯瑞近期因傷休養，但他也觀察到斯賓塞的特點：「我們試著打得充滿樂趣，我就是這樣。我覺得我和他正在爭奪誰有更瘋狂的慶祝動作。當你有一個球員在場上展現這種情緒時，那是一種會傳染的氛圍。而且這是自然的...真實的。這就是他的本性。」

柯瑞認為斯賓塞能夠在場上跟他產生不錯的化學反應：「我知道當我在場上時能和他一起打無球，由他來發動進攻、利用空間等等，過程應該會非常流暢。我為他感到高興。顯然，他付出了努力。而且，他一直在等待他的機會，看到他好好把握住，真的很棒。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法