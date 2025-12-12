自由電子報
NBA》波爾復出飆分 鵜鶘末節爆打拓荒者收下賽季第4勝

2025/12/12 12:19

波爾今天復出就拿到22分。（美聯社）波爾今天復出就拿到22分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季戰績西部墊底的鵜鶘，今天迎來得分好手波爾（Jordan Poole）復出，而他一復出也展現得分本領拿下22分，終場鵜鶘在決勝節單節狂拿38分下，以143比120擊敗拓荒者，收下本季第4勝。

此戰前三節兩隊互有往來，不過鵜鶘大部分時間取得領先，並帶著8分優勢進入第四節。第四節戰況風雲變色，鵜鶘單節打出38比23的比數，從10分左右領先，一口氣拉大到20分，最大領先一度來到25分，最終輕鬆帶走比賽。

這場比賽復出的波爾替補出發，19投8中攻下22分，本季打出驚奇表現的菜鳥中鋒昆恩（Derik Queen）貢獻17分5籃板7助攻，另外有2次抄截，墨菲（Trey Murphy III）攻下全隊最高24分，替補的麥克高文斯（Bryce McGowens）則攻下平生涯新高的23分。

拓荒者方面，夏普（Shaedon Sharpe）21分全隊最高，阿夫迪賈（Deni Avdija）16分6籃板6助攻，西索科（Sidy Cissoko）替補上場攻下20分。

贏球後鵜鶘終結近期一波7連敗，終於收下伯雷格（James Borrego）接手總教練後的第2勝，不過戰績4勝22敗依然在西部墊底，而拓荒者則是吞下近7場比賽中的第6敗。

墨菲攻下全隊最高24分。（路透）墨菲攻下全隊最高24分。（路透）

