體育 棒球 MLB

MLB》種族藩籬與傳奇成就相輝映 大谷翔平「42號」球衣天價結標

2025/12/12 12:56

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平在史詩「50-50」賽季時於「羅賓森日」（Jackie Robinson Day）穿著的42號簽名球衣，在今天於蘇富比拍賣正式落槌，根據《The Athletic》報導，結標價格為33萬200美元（約新台幣1030萬）。

該件球衣是大谷翔平去年在4月15日，轉戰道奇第19場比賽所穿，當時他跑出整季59盜中的第3次盜壘成功。上個賽季大谷翔平單季敲出54轟，跑出59次盜壘成功，是大聯盟史上第一次有球員單季完成「50轟、50盜」壯舉，同時該季大谷翔平也跟道奇隊一同收下生涯首座世界大賽冠軍。

此次該件球衣除了是極具代表性的羅賓森日42號球衣外，大谷翔平還在上面簽下他的漢字簽名，同時有標註自己獲得2024年賽季的國聯MVP字樣。羅賓森是大聯盟史上第一位非裔球員，他為棒球運動在打破種族藩籬上邁出象徵性的第一步，而大谷翔平則是史上最偉大的二刀流球星，兩者相互輝映。

蘇富比官網指出，球衣上以漢字簽名，體現了大谷的全球影響力，並凸顯了他天賦的國際化範圍，將道奇隊的歷史遺產與現代棒球時代連結起來。而大谷翔平在棒球史上的地位，以其獨特的革命性方式與羅賓森的影響力相媲美，做為一名二刀流球員，他在最高層級的職業聯盟同時擔任投手和打者，重新定義現代棒球的可能性。

大谷翔平42號球衣結標33萬200美元。（圖片取自蘇富比網站）大谷翔平42號球衣結標33萬200美元。（圖片取自蘇富比網站）

