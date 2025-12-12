自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》富邦勇士「官宣」 37歲奪冠老將辛特力回歸

2025/12/12 12:39

富邦勇士宣布37歲奪冠老將辛特力回歸。（富邦勇士提供）富邦勇士宣布37歲奪冠老將辛特力回歸。（富邦勇士提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG富邦勇士今天宣布37歲的「德州傳奇」辛特力（Michael Singletary）強勢回歸！辛特力曾帶領勇士締造三連霸，自2020年加入球隊以來，效力4季期間創下無數亮眼成就，成為勇士王朝的核心球員，如今辛特力將重新披上勇士17號戰袍，與團隊迎接全新挑戰。

辛特力在勇士期間展現出強大領袖氣質與穩定戰力，不僅幫助球隊完成三連霸，個人也奪下2座FMVP與1座得分王，更是PLG史上首位達成「1000分、500籃板、200助攻、200顆三分球」里程碑的球員，多項成就證明他在場上的絕對宰制力與關鍵時刻的影響力。2024年離隊後，辛特力陸續征戰泰國及印尼聯賽，依舊保持高效率的表現，證明自身價值。辛特力不僅是球隊攻守兩端的重要支柱，更在關鍵賽事中穩定軍心，扮演不可或缺的領導角色。

勇士總教練吳永仁表示：「無論在場上或場下，辛特力都能夠給隊友技術及心理上的支持，不管在比賽或日常訓練中，都能穩定住團隊內的不安定因素。辛特力是願意花心思融入團隊的洋將，作為洋將與本土球員的雙向橋樑，展現他的領導能力會是他目前最重要的任務。」球團期待這位熟悉的戰將回歸後，持續為團隊注入能量與勝利文化，帶領勇士再度向榮耀邁進。

辛特力則指出，「台灣一直讓我有家的感覺，而富邦更是如此。勇士球迷們從第一天起就用滿滿的熱情接納我和我的家人，這對我意義非凡。我很感激、充滿動力、也滿心期待。我已經迫不及待能再度在最棒的球迷面前打球，我們球場見！」

富邦勇士宣布37歲奪冠老將辛特力回歸。（富邦勇士提供）富邦勇士宣布37歲奪冠老將辛特力回歸。（富邦勇士提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中