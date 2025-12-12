PLG》富邦勇士「官宣」 37歲奪冠老將辛特力回歸

富邦勇士宣布37歲奪冠老將辛特力回歸。（富邦勇士提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG富邦勇士今天宣布37歲的「德州傳奇」辛特力（Michael Singletary）強勢回歸！辛特力曾帶領勇士締造三連霸，自2020年加入球隊以來，效力4季期間創下無數亮眼成就，成為勇士王朝的核心球員，如今辛特力將重新披上勇士17號戰袍，與團隊迎接全新挑戰。

辛特力在勇士期間展現出強大領袖氣質與穩定戰力，不僅幫助球隊完成三連霸，個人也奪下2座FMVP與1座得分王，更是PLG史上首位達成「1000分、500籃板、200助攻、200顆三分球」里程碑的球員，多項成就證明他在場上的絕對宰制力與關鍵時刻的影響力。2024年離隊後，辛特力陸續征戰泰國及印尼聯賽，依舊保持高效率的表現，證明自身價值。辛特力不僅是球隊攻守兩端的重要支柱，更在關鍵賽事中穩定軍心，扮演不可或缺的領導角色。

請繼續往下閱讀...

勇士總教練吳永仁表示：「無論在場上或場下，辛特力都能夠給隊友技術及心理上的支持，不管在比賽或日常訓練中，都能穩定住團隊內的不安定因素。辛特力是願意花心思融入團隊的洋將，作為洋將與本土球員的雙向橋樑，展現他的領導能力會是他目前最重要的任務。」球團期待這位熟悉的戰將回歸後，持續為團隊注入能量與勝利文化，帶領勇士再度向榮耀邁進。

辛特力則指出，「台灣一直讓我有家的感覺，而富邦更是如此。勇士球迷們從第一天起就用滿滿的熱情接納我和我的家人，這對我意義非凡。我很感激、充滿動力、也滿心期待。我已經迫不及待能再度在最棒的球迷面前打球，我們球場見！」

富邦勇士宣布37歲奪冠老將辛特力回歸。（富邦勇士提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法