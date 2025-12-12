MLB》釀酒人勝投王超夯！ 洋基、紅襪等5隊最積極

釀酒人佩洛塔。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人2屆明星強投佩洛塔（Freddy Peralta）在今年冬天成為各隊競相爭取的好手，根據《The Athletic》名記者羅森索（Ken Rosenthal）以及薩蒙（Will Sammon）的報導透露數支有意願爭奪他的球隊。

文中提及，在一個禮拜前，釀酒人認為各隊對於佩洛塔的興趣非常濃厚，足以讓他們為交易案打開一扇門縫，而在冬季會議上，釀酒人直接將交易佩洛塔的門半開，使各隊爭相上前詢問。

請繼續往下閱讀...

目前金鶯、紅襪、洋基、巨人與太空人是最有興趣網羅佩洛塔的球隊，此外，其他球隊像是大都會也傳出對佩洛塔感興趣，但還不清楚有多少球隊能夠滿足釀酒人的報價。有位釀酒人官方人士表示，有「很多球隊」都打過來詢問，「是個美好的一週。」

至今尚未有距離成交的包裹出現，談判的情況也不斷地變化，有些對佩洛塔有興趣的球隊，同時也在探詢自由市場還有其他能夠交易的投手。以金鶯為例，他們便是追逐馬林魚投手卡布雷拉（Edward Cabrera）的球隊之一。

佩洛塔會在明年6月滿30歲，下個賽季他的薪水僅800萬美元，隨後便會成為自由球員。在2個賽季前，釀酒人便在塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes）剩下1年控制權時將他交易給金鶯。

當時柏尼斯的薪水為1560萬美元，光是這樣就能讓小市場的釀酒人決定賣掉，而儘管佩洛塔的身手沒有柏尼斯強大，但少約一半的薪水可能讓他成為更具價值的籌碼，特別是在今年有多支球隊對於頂級自由球員興趣缺缺的情況下。

佩洛塔今年在例行賽投176.2局，防禦率2.70，還擁有聯盟第8高的三振率，拿下17勝是國聯勝投王，季末在國聯塞揚獎票選排名第5名。倘若失去佩洛塔，釀酒人的輪值將以伍德魯夫（Brandon Woodruff）、米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）、普列斯特（Quinn Priester）組成前三號先發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法