2025全球極限體能鋼鐵大賽登場 台灣好手全力捍衛主場

2025/12/12 13:37

2025全球極限體能鋼鐵大賽登場。（主辦單位提供）2025全球極限體能鋼鐵大賽登場。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕全台規模最大、亞洲獎金最高的「2025 全球極限體能鋼鐵大賽」將於 12 月13、14 日在台中市政府前廣場火熱開賽，國際菁英齊聚台中，台灣好手將全力捍衛主場。

本屆賽事吸引來自 12 個海外地區及國內外超過兩千位選手齊聚，賽前記者會上邀請來自俄羅斯、日本及韓國的頂尖選手。其中俄羅斯籍、擁有「Super Ninja」 稱號的Anna Ivanova來勢洶洶。雖然首度來訪台灣，但她早已在多個大型體能節目中展現驚人實力，並與隊友有多次合作經驗，默契與豐富的比賽經驗將成為重要利器。

日本選手 Kanji Sakiyama 以精準的技術與強大的核心控制力聞名；韓國選手 Kang Kyungsun則以爆發力著稱，象徵 CrossFit 無畏動能的精神與速度力量。 此外，來自美國、馬來西亞、英國、新加坡、捷克、加拿大、巴西、法國、香港等地的好手也將同場較勁，國際水準的競技強度前所未有。

國內菁英組的種子隊由排名第一的朱宇森、洪寀睿、林力瑋與陳宜欣組成，被視為本屆台灣最強防線。台灣 CrossFit 女子排名第一的洪寀睿，今年在亞洲 區名列第 71 名，是少數能挺進國際賽場的頂尖選手之一。記者會上，洪寀睿表示，「為了這場此賽，團隊投入了長時間的準備，希望在賽場上全力以赴，讓世界看到台灣選手無畏的力量與精神，並把冠軍留在台灣。」

林力瑋同樣是備受關注的全能型好手，2024 年更橫掃多項 CrossFit 賽事冠軍，今年他成功闖進 CrossFit Team Semifinals，征戰釜山、上海等國際大賽，表現亮眼，被視為本屆最值得期待的綜合體能強者之一，他表示，「我們已做好充分準備，將全力以赴，捍衛台灣的榮譽。」

2025全球極限體能鋼鐵大賽登場 台灣好手全力捍衛主場2025全球極限體能鋼鐵大賽登場，賽前記者會進行台中名產交流，日本選手Kanji Sakiyama （左一）、俄羅斯選手Anna Ivanova（左二）
-臺中市副市長鄭照新（右二）
-韓國選手 Kang Kyungsun （右一）。（主辦單位提供）
2025全球極限體能鋼鐵大賽登場。（主辦單位提供）2025全球極限體能鋼鐵大賽登場。（主辦單位提供）

