運動部》瑞典駐臺代表與部長李洋相見歡 雙方期許強化交流合作

2025/12/12 13:37

運動部部長李洋（左）向瑞典駐臺代表任荷雅分享運動部願景並獲贈臺瑞友好吉祥物。（運動部提供）運動部部長李洋（左）向瑞典駐臺代表任荷雅分享運動部願景並獲贈臺瑞友好吉祥物。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕運動部部長李洋日前與瑞典駐臺代表任荷雅（Helena Reitberger）會談，雙方就運動外交等議題進行廣泛討論，期許未來有更多的合作，持續強化臺瑞雙邊實質關係。

對於國際運動交流，李洋表示，臺灣雖在國際空間上相對艱困，但將持續以奧會模式參與國際賽事，並鼓勵退役運動員投入國際組織擔任幹部，為我國在國際發聲。他強調，國際運動合作不僅限於賽事參與，未來歡迎瑞典運動好手來臺交流，透過運動深化雙邊關係。

李洋指出，運動部成立後，致力打造全民運動風氣，並支持運動員全方位發展，尤其臺灣的學生運動員在學期間不僅須兼顧課業，也須面對比賽壓力與外界評論，「政府在培育學生運動員時，除了提供體能與技術訓練資源，更應提供心理支持，協助他們面對各種挑戰。」

任荷雅對於李洋提出運動員全方位培育、心理支持等理念深表認同。她解釋，瑞典擁有相當高比例人口加入運動組織，且女性自小參與足球等運動，運動教育與全民運動普及度高，但運動員所面臨的心理壓力也是值得關注議題，國家需提供完整支持。任荷雅還分享在臺參與世壯運木球比賽的經驗，看到樂齡者積極參與運動深受感動，並期待未來雙方在運動政策有更多交流。

