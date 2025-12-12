田徑》新北新莊田徑場分階段整修 三色分道跑道完工亮相

新莊田徑場啟動總額8668萬元的整修工程，建置三色分道跑道。（新北市體育局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新莊田徑場全年開放，長期使用下來，鋪面已有磨損、不規則隆起等狀況，且外側水溝落差達5公分。市府體育局長洪玉玲表示，市府對田徑場啟動總額8668萬元的整修工程，獲運動部補助4100萬元，不只更新設備，更以「安全、無障礙、友善所有年齡層」為核心理念著手改造；為降低整修對民眾的影響，工程採分區施工方式，完工區域隨即開放，目前跑道已全面更新鋪面，並依照田徑協會標準重新劃線，打造全新三色分道跑道。

體育局指出，目前正進行「新莊田徑場環場步道整修第二階段」，範圍包含幼兒園中間通道、右側籃球場與戶外舞台，工期自12月15日至明年2月27日，期間部分出入口將暫時封閉；另外「新莊林蔭大道及周邊設施整修」也正在進行，範圍為林蔭大道南段，至明年3月16日完工；另「1號入口通道地坪整修」預計於今年12月底完成。

請繼續往下閱讀...

體育局表示，三色分道跑道利用顏色分區，淺灰色為快速道、淺藍色為慢速道、深藍色為緩速道，讓跑者能依自身速度自然分流，視覺延展效果也使場地更明亮寬敞；另外足球場部分持續申請FIFA國際認證，新設圍網與照明系統，人工草全面更新，全新草皮觸地回彈佳、穩定度高，更符合比賽需求，讓專業隊伍、學校選手訓練皆能在更安全的條件下進行，而園區戶外舞台與周邊設施也同時檢修。

體育局補充，田徑場周邊環場步道也將改善，淘汰長年使用而鬆動的石磚鋪面，改為平整的AC地坪，更友善年長者、幼兒車與輪椅族通行；呼籲民眾，場地環境有賴大眾共同維護，跑步時請依配速選擇合適跑道，觀賽與休息則請移至兩側看台，避免停留或倚靠於圍網旁，且勿吊掛物品於圍網上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法