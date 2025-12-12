自由電子報
網球

澳網》費德爾明年1月重返澳網 任「世界第一對決」表演賽嘉賓

2025/12/12 14:54

瑞士網球名將費德爾退休3年後，將在明年1月重返澳網賽場出戰表演賽。（美聯社檔案照）瑞士網球名將費德爾退休3年後，將在明年1月重返澳網賽場出戰表演賽。（美聯社檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕男子網球傳奇人物費德爾（Roger Federer）將重返明年1月的四大滿貫賽之一澳洲公開賽，除了參加首次舉辦的開幕儀式外，還將擔任「世界第一對決」表演賽的嘉賓，為2026年澳網揭開序幕。

《法新社》報導，澳洲主辦單位12日宣布，曾拿下6屆澳網男單冠軍的費德爾，將在明年1月重返他取得輝煌成就的拉佛球場（Rod Laver Arena），與4屆澳網男單冠軍阿格西（Andre Agassi）、澳洲名將休威特（Lleyton Hewitt）、賴夫特（Pat Rafter）等人同場較量。

費德爾表示：「感覺我創造『快樂大滿貫』（Happy Slam）這個詞來形容澳網已經是上輩子的事了，但每當想起我在那裡經歷的一切，我仍然會情不自禁地微笑。」他又提到：「我在拉佛球場體驗過太多的情緒，包括6次舉起『諾曼獎盃』的喜悅，以及在拉佛（Rod Laver）本人面前比賽的榮幸。」

費德爾認為，在澳洲球迷始終如一的熱情支持下，能夠與他最厲害的對手競爭，是一項挑戰，「2017年重返澳網並奪冠是我最珍貴的大滿貫回憶之一，而2018年再次奪冠則是我在墨爾本的又一個夢想成真」。費德爾先前也曾在2004年、2006年、2007年和2010年贏得澳網冠軍。

有「瑞士特快車」美名的費德爾，生涯共贏得20座大滿貫單打冠軍，以及包括奧運金牌在內的103座巡迴賽冠軍，2022宣布退休。

瑞士網球名將費德爾退休3年後，將在明年1月重返澳網賽場出戰表演賽。（圖片取自臉書）瑞士網球名將費德爾退休3年後，將在明年1月重返澳網賽場出戰表演賽。（圖片取自臉書）

