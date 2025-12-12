自由電子報
棒球》球芽基金與邁達特捐贈二手電腦進偏鄉 共同推動少棒AI啟蒙教育

2025/12/12 15:04

邁達特捐贈二手愛心筆記型電腦到球芽服務的偏鄉學校。（球芽基金提供）邁達特捐贈二手愛心筆記型電腦到球芽服務的偏鄉學校。（球芽基金提供）

〔體育中心／綜合報導〕球芽基金今年與MetaAge邁達特攜手合作，針對偏鄉基層棒球隊與教育資源匱乏的情況，捐贈共64台機況良好的愛心二手筆記型電腦至球芽長期服務的9所偏鄉學校，其中受到光復洪災影響最嚴重的光復國中前後總共得到7台，本次捐贈不僅協助學校汰換老舊設備，也能支援教職員行政需求；在棒球隊外出比賽時，教練亦能利用筆電協助孩子進行線上教學，避免學習落差。

在雙方討論電腦捐贈合作的過程中，球芽基金向邁達特進一步提議共同推動棒球隊的AI教育，而邁達特也高度認同此理念，因此促成本次共同前往新竹縣五峰國小，為棒壘球隊學生規劃一場內容扎實、形式多元的「AI啟蒙教育課程」。

本次課程由球芽基金、邁達特團隊與STP種子人才培訓計畫大學生志工共同執行；STP計畫為企業家發起的青年人才培育專案，學員來自全台各大專院校，擔任本次講座講師的大學生與邁達特合作，將AI基礎概念以活潑易懂的方式帶入校園，協助五峰國小棒壘球隊建立初步的AI素養，課程內容涵蓋AI基本原理、AI生成內容辨識、圖片生成功能體驗以及如何避免AI詐騙等主題，引導小球員透過互動與實作輕鬆理解新興科技。

課堂上，多數小球員都是第一次接觸AI，展現了高度的好奇心，在互動遊戲時，大家踴躍發言、積極嘗試，並實際操作如何運用清楚指令生成圖片，課程結束後，有小球員分享：「這次的課程真的很好玩，我學會了怎麼用AI畫圖，也知道遇到可疑的事情時，要記得思考和確認，才能避免被詐騙。」

邁達特人資長Simon表示：「AI已廣泛應用於職棒數據分析，孩子越早認識AI，對未來發展更具幫助。」五峰國小王主任也提到：「學校目前正逐步在教學中導入AI，這次能為棒壘球隊孩子量身打造課程，是非常難得的學習機會。」棒球隊羅少奇教練則分享，沒想到第一次接觸此類課程的孩子，就能用AI創作出令人驚艷的作品，小朋友既有創造力又學得很快。

球芽基金衷心感謝邁達特對我們理念的支持，不僅捐贈硬體設備，更願意實際走入偏鄉，陪伴孩子探索科技世界，對於偏鄉棒球隊的小球員而言，這不只是一堂課，更是一扇通往更廣大世界的窗口。

邁達特捐贈二手愛心筆記型電腦到球芽服務的偏鄉學校。（球芽基金提供）邁達特捐贈二手愛心筆記型電腦到球芽服務的偏鄉學校。（球芽基金提供）
五峰國小棒壘球隊球員與邁達特團隊及參與本次活動的STP團隊合照。（球芽基金提供）五峰國小棒壘球隊球員與邁達特團隊及參與本次活動的STP團隊合照。（球芽基金提供）
五峰國小小球員化身小教練，指導哥哥姊姊們打棒球。（球芽基金提供）五峰國小小球員化身小教練，指導哥哥姊姊們打棒球。（球芽基金提供）
小球員練習使用指令畫出AI生成圖。（球芽基金提供）小球員練習使用指令畫出AI生成圖。（球芽基金提供）
小球員練習使用指令畫出AI生成圖。（球芽基金提供）小球員練習使用指令畫出AI生成圖。（球芽基金提供）
小球員上台分享自己用AI畫出的圖片。（球芽基金提供）小球員上台分享自己用AI畫出的圖片。（球芽基金提供）
小球員上台分享成果。（球芽基金提供）小球員上台分享成果。（球芽基金提供）

