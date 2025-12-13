東部龍頭面對老鷹、勇士迎戰灰狼 今日賽事預告與轉播

勇士巴特勒。（資料照，路透）

今天NBA有兩場轉播，東部龍頭活塞將碰上老鷹，坎寧安（Cade Cunningham）對決老鷹23歲新星強森（Jalen Johnson）。

另一場則是勇士在主場面對灰狼，近期遇到傷兵狀況的勇士，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）有望歸隊，對決灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）。

TPBL賽事，海神碰上攻城獅，特攻迎戰雲豹。東亞超級聯賽，富邦勇士將面對香港東方。

TPVL賽事，臺中連莊面對臺北伊斯特，桃園雲豹迎戰台鋼天鷹。另外還有WTT年終賽，敬請鎖定轉播。

NBA

08：00 老鷹 VS 活塞

11：00 灰狼 VS 勇士

轉播：緯來體育

澳洲職棒

13：00 雪梨藍襪 VS 伯斯熱火

轉播：DAZN 1、DAZN 3

桌球-WTT年終賽

13：30 混雙四強/男單八強

19：30 女單四強

21：00 混雙決賽

轉播：愛爾達體育3台

TPVL 台灣職業排球聯賽

15：00 臺北伊斯特 VS 臺中連莊

18：30 台鋼天鷹 VS 桃園雲豹

轉播：緯來育樂、愛爾達體育2台

TPBL

14：30 攻城獅 VS 海神 轉播：緯來體育、YouTube

17：00 雲豹 VS 特攻 轉播：MOMO TV、YouTube

東亞超級聯賽

17：00 台北富邦勇士 VS 香港東方

轉播：緯來體育

