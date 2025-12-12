自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》「全家都海神」主題週 胡瓏貿喊話帶給神隊友主場勝利

2025/12/12 15:39

胡瓏貿本週末率領高雄海神捍衛主場勝利。（海神球團提供）胡瓏貿本週末率領高雄海神捍衛主場勝利。（海神球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕高雄全家海神職業籃球隊「全家都海神」主題週，12月13日、14日在高雄巨蛋熱鬧登場，儘管TPBL開季戰績3勝8敗不如預期，海神一哥胡瓏貿認為歷經時間磨合，團隊與洋將的化學效應會漸入佳境，「不只希望帶給神隊友主場比賽的勝利，更想呈現精彩內容，好的執行策略。」

上季勇闖決戰拿到亞軍的海神，本季因傷兵及戰力整合而意外陷入低潮，目前屈居7隊最末席，週六迎戰近來3連敗、暫排第5的新竹攻城獅，期許挾著地主優勢力退客軍，週日再力抗戰績第4的福爾摩沙夢想家。海神主帥費雪本週末已經下達搶勝令，務必加強防守與籃板球，全力捍衛主場；至於12月22日將滿33歲的當家前鋒胡瓏貿信心十足，更準備率領蘇文儒、施晉堯等本土球員，攜手外籍軍團布里茲克、克力斯提升團隊戰力，在自家球迷面前拚出高水準比賽。

海神球團主題週安排豐富環廊攤位，包括以全家便利商店為背景，讓全家大小一起合影的「全家都海神主題打卡區 」。「彈跳SO HIGH」原地立定起跳，將貼紙貼在跳到的「最高位置」，貼中哪層就獲得該層獎項；「全家我最神」正確預測當天比賽得分最高的海神球員，有機會抽中全家「Convenience Wear」好禮。13日、14日邀請Dragon beauties小龍女帶來魅力四射的中場舞蹈；此外，Aqua Mermaids也將全家元素融入舞台，獻上結合全家入店鈴的開場表演，以及別出心裁的全家Fami!ce舞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中