TPBL》「全家都海神」主題週 胡瓏貿喊話帶給神隊友主場勝利

胡瓏貿本週末率領高雄海神捍衛主場勝利。（海神球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕高雄全家海神職業籃球隊「全家都海神」主題週，12月13日、14日在高雄巨蛋熱鬧登場，儘管TPBL開季戰績3勝8敗不如預期，海神一哥胡瓏貿認為歷經時間磨合，團隊與洋將的化學效應會漸入佳境，「不只希望帶給神隊友主場比賽的勝利，更想呈現精彩內容，好的執行策略。」

上季勇闖決戰拿到亞軍的海神，本季因傷兵及戰力整合而意外陷入低潮，目前屈居7隊最末席，週六迎戰近來3連敗、暫排第5的新竹攻城獅，期許挾著地主優勢力退客軍，週日再力抗戰績第4的福爾摩沙夢想家。海神主帥費雪本週末已經下達搶勝令，務必加強防守與籃板球，全力捍衛主場；至於12月22日將滿33歲的當家前鋒胡瓏貿信心十足，更準備率領蘇文儒、施晉堯等本土球員，攜手外籍軍團布里茲克、克力斯提升團隊戰力，在自家球迷面前拚出高水準比賽。

請繼續往下閱讀...

海神球團主題週安排豐富環廊攤位，包括以全家便利商店為背景，讓全家大小一起合影的「全家都海神主題打卡區 」。「彈跳SO HIGH」原地立定起跳，將貼紙貼在跳到的「最高位置」，貼中哪層就獲得該層獎項；「全家我最神」正確預測當天比賽得分最高的海神球員，有機會抽中全家「Convenience Wear」好禮。13日、14日邀請Dragon beauties小龍女帶來魅力四射的中場舞蹈；此外，Aqua Mermaids也將全家元素融入舞台，獻上結合全家入店鈴的開場表演，以及別出心裁的全家Fami!ce舞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法