體育 棒球 韓職

韓職》遭橫濱戰力外的右投京山將彌 1年15萬美元約轉戰樂天巨人

2025/12/12 16:41

京山將彌。（資料照，記者林正堃攝）京山將彌。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕27歲右投京山將彌今年季後遭橫濱DeNA戰力外，根據《韓聯社》報導，京山將彌將以亞洲外援身分加盟樂天巨人，合約為1年總值15萬美元（約新台幣471萬元）。

韓職從2026年起實施亞洲外援制度，KBO每隊除了擁有3名外籍選手外，還能找來1名來自亞洲或澳洲的球員。目前韓職10隊中，已經有8隊簽下亞洲選手，其中6人為日本籍，另有1人是台灣左投王彥程，他在季後離開日職樂天金鷲，轉戰KBO韓華鷹，明年薪水為10萬美元。

京山將彌是在2016年日職選秀會獲橫濱隊第4指名，2017年曾來到台灣參加冬季聯盟。京山在2018年首度登上一軍舞台。生涯在日職一軍6年，京山將彌累積84場出賽，累積14勝23敗、平均防禦率4.60，前一次登上一軍已經是2024年的時候。

樂天巨人隊表示，京山將彌最快能投到155公里，還有變化幅度很大的指叉球，認為京山可以增強球隊先發輪值的深度，而他過去擔任中繼投手的經驗，也讓他成為球隊牛棚可用的選項之一。

此外，樂天巨人先前簽下的兩位新洋投E.羅德里奎茲（Elvin Rodriguez）、畢斯利（Jeremy Beasley），E.羅德里奎茲曾待過日職養樂多燕子，畢斯利則效力過阪神虎。

