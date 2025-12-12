自由電子報
UBA》10顆三分球55分0失誤史詩紀錄 邱群琋：放手一搏

2025/12/12 16:29

中信學院邱群琋。（記者盧養宣攝）中信學院邱群琋。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕中信學院大四前鋒邱群琋今在114學年度UBA大專籃球聯賽女一級預賽火力全開，全場轟下55分，刷新公開一級單場得分紀錄，她透露，本季抱持放手一搏的心態，希望能助隊拿下通往小巨蛋的4強門票。

邱群琋今在迎戰清華大學一役手感火燙，全場29投18中，外線16投10中，罰球10投9中，拿下55分，另有5籃板、2助攻、3抄截，且0犯規0失誤。

公開女一級單場最高得分紀錄為112學年度文化大學郭虹廷寫下的單場50分紀錄，男一級單場最高得分紀錄則為台灣師大林韋愷上季寫下的單場53分紀錄，邱群琋今正式改寫公開一級（不分男女）的單場得分新猷。

邱群琋在末節中段就被換下場，無緣堆高得分紀錄，她並不覺得可惜，也透露原本總教練何正峰設定的目標是60分，「可能教練覺得我有點累了，本來2次罰球後就要把我換下來，殊不知我第二顆沒有進，就再上去補一個三分球。」

邱群琋指出，大四這一年隊友不斷鼓勵自己，「大家都跟我說會盡量幫我製造機會，讓我在場上能放得開，那個期望對我來說是很大的，就會覺得隊友都這麼肯定我，我就會想去做做看，就是放手一搏。」

邁入UBA生涯第四個球季，邱群琋未設定是最後一年，表示本季目標會全力幫助球隊闖進4強，對於未來則不設限，「以後會繼續打球，但目前還不知道目的地。」

邱群琋大學生涯歷經3所學校，大一就讀清華大學，大二轉戰世新女籃，上季披上中信戰袍，對於4年來待過3支球隊，她說，自己是很容易自我懷疑的人，「我其實也沒有認真檢視自己到底有沒有往上走，其實時常陷入負面情緒，但每次遇到問題的時候，我都會希望不要再出現一樣的問題，希望可以變得更好，經驗很重要，場上不是很拚、很衝，就可以達到很高的效率，現在可能就比較踏實一點吧，就像我也沒想過今天會得超過50分。」

中信學院邱群琋（左）、清華大學張聿敏。（記者盧養宣攝）中信學院邱群琋（左）、清華大學張聿敏。（記者盧養宣攝）

中信學院邱群琋。（記者盧養宣攝）中信學院邱群琋。（記者盧養宣攝）

中信學院邱群琋。（大專體總提供）中信學院邱群琋。（大專體總提供）

