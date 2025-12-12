日職》高橋宏斗獲加薪成「2億男」寫新頁 有意再為日本戰經典賽

高橋宏斗。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中日龍24歲球星高橋宏斗今天與球團談心，季後獲加薪8000萬日圓，明年薪水達到2億日圓。身為2023年經典賽日本隊奪冠成員的高橋宏斗，有意願再參加明年3月的經典賽，「如果能入選，不論先發或中繼，我都會全力以赴。」

高橋宏斗今年出賽26場有25場先發，戰績8勝10敗、防禦率2.83，共投171.2局是生涯新高，整季挨11轟是生涯單季最多，賞138次三振，被打擊率2成34，每局被上壘率（WHIP）為1.14。

日媒《Sponichi Annex》報導，高橋宏斗入團6年就達成2億日圓年薪，這是中日龍隊史第4人，前三人分別是2004年的名將福留孝介、岩瀬仁紀，以及2012年的淺尾拓也。若以高中畢業入團來看，高橋宏斗是中日龍隊史第一人。

高橋宏斗說，「對自己來說，這是一個很遺憾的結果，也覺得自己是不是還能做更多，不過，球團評價我整年守住先發輪值，因此薪資是調升，而且幅度不小。」

高橋宏斗也點出休賽季課題，要加強速球的威力，目前已經開始自主訓練，為下個賽季做準備。高橋宏斗也談到明年賽季目標，「至少要投滿170局，這是最低標準。」

