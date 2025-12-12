自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》高橋宏斗獲加薪成「2億男」寫新頁 有意再為日本戰經典賽

2025/12/12 17:57

高橋宏斗。（資料照，記者陳志曲攝）高橋宏斗。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中日龍24歲球星高橋宏斗今天與球團談心，季後獲加薪8000萬日圓，明年薪水達到2億日圓。身為2023年經典賽日本隊奪冠成員的高橋宏斗，有意願再參加明年3月的經典賽，「如果能入選，不論先發或中繼，我都會全力以赴。」

高橋宏斗今年出賽26場有25場先發，戰績8勝10敗、防禦率2.83，共投171.2局是生涯新高，整季挨11轟是生涯單季最多，賞138次三振，被打擊率2成34，每局被上壘率（WHIP）為1.14。

日媒《Sponichi Annex》報導，高橋宏斗入團6年就達成2億日圓年薪，這是中日龍隊史第4人，前三人分別是2004年的名將福留孝介、岩瀬仁紀，以及2012年的淺尾拓也。若以高中畢業入團來看，高橋宏斗是中日龍隊史第一人。

高橋宏斗說，「對自己來說，這是一個很遺憾的結果，也覺得自己是不是還能做更多，不過，球團評價我整年守住先發輪值，因此薪資是調升，而且幅度不小。」

高橋宏斗也點出休賽季課題，要加強速球的威力，目前已經開始自主訓練，為下個賽季做準備。高橋宏斗也談到明年賽季目標，「至少要投滿170局，這是最低標準。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中