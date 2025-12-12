中職》富邦悍將提交25人保護名單 江少慶未被納入

江少慶。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將雖於5日宣布，以7年大約簽下今年季後行使自由球員（FA）權利的捕手林岱安，直到今天下午3點過後才派人把他的合約、25人保護名單與保護名單外之所屬球員名簿送交聯盟，中職賽務部完成確認後於下午4點轉送統一獅隊。據了解，江少慶並未被富邦放入25人保護名單，就看統一獅是否決定挑選他為補償選手。

江少慶於2021年季中選秀會第1輪第1順位被富邦指名為狀元，4週後與富邦簽下總值6120萬元的4.5年合約，平均月薪超過113萬元是當時中職球員最高合約，但2023、2024年兩度受傷，今年更整季沒在一軍出賽，合約期間只出賽50場、投271.1局，雖然今年年底合約到期，若富邦在合約期間沒有調整他的薪資，統一獅必須以不低於現行合約的月薪113萬元至少與他續約1年。

根據中職規章，若補償選手於聯盟確認指定有效前，已與其原屬球團完成更新合約，則該指定球團應承擔其合約，不得另為不利補償選手之更改。若補償選手於聯盟確認指定有效前，尚未完成更新合約，則該指定球團應斟酌補償選手之表現，議定薪資及其合約內容，且該薪資額度不得少於其現行合約之薪資。

