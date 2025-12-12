TPBL》中信特攻「心動密令」主題週 啦啦隊女孩共度耶誕時光

中信特攻「心動密令」主題週新莊登場。（中信特攻球團提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕新北中信特攻籃球隊12月13日、14日於新莊體育館舉行「台灣花店協會 X 心動密令」主題週，首次以中信特攻啦啦隊Passion Sisters女孩們為主打造的專屬主題日，邀請球迷來到「特攻基地」和PS女孩及球員們共度歡樂耶誕時光。

本週末「台灣花店協會 X 心動密令」主題週，主視覺由中信特攻球員簡廷兆、馬可（Marko Todorovic）、內馬（Nemanja Radovic），搭配PS女孩君白、夏蕾、璇璇、怡琪，打造出滿滿耶誕氛圍。活動兩日邀請JJUBI、金渡兒、貴貴、君白、夏蕾、怡琪、芊芊、畇二、璇璇、牛奶、桃子、珮含等，共12名PS女孩在新莊體育館一起同樂，為過往少見的超豪華應援陣容。活動兩日，PS女孩也將帶來節間特別演出，分別由JJUBI、金渡兒以及芊芊、夏蕾的搭配，大秀精彩舞藝。

12月13日由農業部陳駿季部長為賽事開球，12月14日則邀請到東森氣象主播王淑麗擔任開球嘉賓，中信特攻「衝電樂園」還搭配不同主題提供球迷各式體驗，除了氣墊區的DEA籃球場跳床、Thunder球池滑梯和心動拍貼機外，啦啦隊PS女孩和吉祥物Thunder也將於12月13日「FUN電遊行」陪球迷開心放電，12月14日則有會員專屬的「聖誕植栽手作教室」。

