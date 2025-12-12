自由電子報
體育 棒球 中職

中職》「冠軍之路」特映會 陳傑憲震撼、林岳平透露印象最深決策

2025/12/12 18:00

今日南紡購物中心華納威秀特別舉辦「冠軍之路」電影特映會，特別邀請統一獅總經理蘇泰安、總教練林岳平、隊長陳傑憲共同出席。（統一獅提供）今日南紡購物中心華納威秀特別舉辦「冠軍之路」電影特映會，特別邀請統一獅總經理蘇泰安、總教練林岳平、隊長陳傑憲共同出席。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕今日南紡購物中心華納威秀特別舉辦「冠軍之路」電影特映會，特別邀請統一獅總經理蘇泰安、總教練林岳平、隊長陳傑憲共同出席，並安排球隊後勤人員及本次協助南部地區拍攝的合作夥伴一起參與特映會首播。

電影冠軍之路片長約 2 小時，充分紀錄從教練團組成、選訓、比賽到達成 12 冠軍榮耀的各項階段不同面向的點滴紀錄，完整看完首映後，大家共同的反應就是「起雞皮疙瘩」，也再次讓我們腦海的記憶重回到一年前的點點滴滴。

統一獅總教練林岳平表示：「這個紀錄片真的很特別，把去年從成軍到達成的過程完整呈現，回憶起去年那個時刻每一個決定都是很煎熬、緊繃的，還好最後選手用他們的好表現證明他們自己，其中讓自己印象最深刻的就是對戰韓國莊昕諺的那個決策，好的結果讓我們後續再更多的決策更有信心去好的判斷。」

看完冠軍之路電影後，台灣隊長陳傑憲感性透露，謝謝電影團隊很用心去拍攝這個紀錄片， 從每個選手棒球的點滴，除了比賽過程外，還特地到日本、美國取材拍攝，真的感受到導演與團隊的用心，把12強世界冠軍的榮耀能夠透過電影紀錄，這是一件很有意義的事情，期待透過這些棒球人的故事，讓更多人喜歡上棒球運動，邀請大家明年1月1日正式上映，能一起進場感受這部電影的震撼與感動。

統一獅總經理蘇泰安表示:「感謝冠軍之路電影製作團隊，從故事鋪陳、配樂、訪問及故事呈現，真的很有感染力，也串連起兩個棒球世代教練、選手們的夢想與心理層面，透過每個教練、選手訪問，很真實的呈現身為一個棒球選手面對每一場比賽的不同感受，絕對值得愛棒球的每一位進場感受。」

今日南紡購物中心華納威秀特別舉辦「冠軍之路」電影特映會，特別邀請陳傑憲共同出席。（統一獅提供）

今日南紡購物中心華納威秀特別舉辦「冠軍之路」電影特映會，特別邀請統一獅總經理蘇泰安、總教練林岳平共同出席。（統一獅提供）

今日南紡購物中心華納威秀特別舉辦「冠軍之路」電影特映會。（統一獅提供）

今日南紡購物中心華納威秀特別舉辦「冠軍之路」電影特映會，特別邀請統一獅總經理蘇泰安、總教練林岳平共同出席。（統一獅提供）今日南紡購物中心華納威秀特別舉辦「冠軍之路」電影特映會，特別邀請統一獅總經理蘇泰安、總教練林岳平共同出席。（統一獅提供）

