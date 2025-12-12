自由電子報
UBA》隊長鄭慧慈22分、13籃板 衛冕軍文化擊敗台師大收跨季20連勝

2025/12/12 19:00

文化大學鄭慧慈。（大專體總提供）文化大學鄭慧慈。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕文化大學今在114學年度UBA大專籃球聯賽女一級預賽靠隊長鄭慧慈22分、13分領軍，以80：74擊敗台灣師大，收下跨季20連勝，續朝衛冕邁進。

文化女籃上季勇奪隊史第20冠，上季得分后王玥媞、冠軍賽MVP鄭慧慈雙雙以碩一身份續留，昨以118：75擊敗台北大學，118分更是本季大會迄今單場新高，今擋住台師大末節反撲，延續連勝紀錄，鄭慧慈連兩場繳出22分、13「雙十」成績單，李恩芯外線9投4中挹注20分。台師大張聿嵐攻下27分締造個人UBA生涯新高。

鄭慧慈連兩年扛下隊長一職，她指出，今年因新生較多，在默契磨合上還有很多需要調整的空間，必須努力提升板凳深度，除讓複賽階段能有更多可用之兵，也是為下季做準備，「明年我跟玥媞就不會打UBA了，學妹們能不能在下學年度成為即戰力，是很重要的事情。」

鄭慧慈與王玥媞本季都要為下季效力WSBL國泰隊做準備，鄭慧慈表示，UBA生涯最後一年更珍惜學生籃球最後的時光，也希望能透過比賽提升技能，「過人、處理球還需要再進步，希望可以不斷嘗試新的技能，不要停止進步，明年上大隊也能成為即戰力。」

談起並肩作戰6年的戰友王玥媞，鄭慧慈表示，兩人從小就認識，雖然不太會互相吐露心裡話，「但我們都懂彼此在想什麼，在場上默契也很好，她在這支球隊對我來說是很重要的存在。」

文化大學王玥媞。（大專體總提供）文化大學王玥媞。（大專體總提供）

張聿嵐27分5助攻7抄截。（大專體總提供）張聿嵐27分5助攻7抄截。（大專體總提供）

