MLB》大都會失去狄亞茲、阿隆索... 讓生涯218轟的佛雷澤很不解

狄亞茲（左）、阿隆索（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今年季後沒有留住王牌終結者者狄亞茲（Edwin Diaz）、隊史264轟全壘打王阿隆索（Pete Alonso），以及送走待在大都會10年的外野手尼莫（Brandon Nimmo），引發大都會球迷們不滿。生涯218轟的前大聯盟名將佛雷澤（Todd Frazier）近日在節目中直言，大都會休賽季的操作讓他很困惑。

佛雷澤近日在美國棒球節目《Foul Territory》中表示，「我很困惑，你們用一份天價大約（15年7.65億美元）簽下索托（Juan Soto），但你們的首要任務應該要把這些選手找回來。」

請繼續往下閱讀...

「放眼整個聯盟，具備阿隆索這種在比賽影響力的選手並不多。」佛雷澤說，「狄亞茲是我們這個世代所見過最頂尖的終結者之一。尼莫是一名很穩定的選手...這三個人，任何一支球隊都會毫不猶豫地要。」

大都會富豪老闆寇恩（Steve Cohen）曾表示，休賽季還很長，「還有足夠的時間打造一支球隊。」

「好吧，現在你們已經不是全力以赴了，現在你們要怎麼辦？」佛雷澤說，「大都會的下一步是什麼？市場上可沒有那麼多人選...說到底，那些選手也得願意說：『好吧，我願意去那。』但知道現在這些狀況後，又有誰會想去那裡了？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法