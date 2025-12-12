自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大都會失去狄亞茲、阿隆索... 讓生涯218轟的佛雷澤很不解

2025/12/12 20:06

狄亞茲（左）、阿隆索（右）。（資料照，美聯社）狄亞茲（左）、阿隆索（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今年季後沒有留住王牌終結者者狄亞茲（Edwin Diaz）、隊史264轟全壘打王阿隆索（Pete Alonso），以及送走待在大都會10年的外野手尼莫（Brandon Nimmo），引發大都會球迷們不滿。生涯218轟的前大聯盟名將佛雷澤（Todd Frazier）近日在節目中直言，大都會休賽季的操作讓他很困惑。

佛雷澤近日在美國棒球節目《Foul Territory》中表示，「我很困惑，你們用一份天價大約（15年7.65億美元）簽下索托（Juan Soto），但你們的首要任務應該要把這些選手找回來。」

「放眼整個聯盟，具備阿隆索這種在比賽影響力的選手並不多。」佛雷澤說，「狄亞茲是我們這個世代所見過最頂尖的終結者之一。尼莫是一名很穩定的選手...這三個人，任何一支球隊都會毫不猶豫地要。」

大都會富豪老闆寇恩（Steve Cohen）曾表示，休賽季還很長，「還有足夠的時間打造一支球隊。」

「好吧，現在你們已經不是全力以赴了，現在你們要怎麼辦？」佛雷澤說，「大都會的下一步是什麼？市場上可沒有那麼多人選...說到底，那些選手也得願意說：『好吧，我願意去那。』但知道現在這些狀況後，又有誰會想去那裡了？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中