體育 棒球 日職

日職》整季防禦率0.17！阪神強投石井大智年薪達2億 寫獨盟出身選手新頁

2025/12/12 20:46

石井大智。（資料照，路透）石井大智。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎王牌中繼石井大智整季今天與球團談薪，獲得大幅加薪，年薪從本季的8200萬日圓增加至明年的2億日圓。石井大智也向球團表示，未來希望能挑戰大聯盟舞台。

石井大智今年雖然一度被強襲球打中頭部而缺陣一段時間，整季出賽53場，拿到1勝、貢獻36次中繼成功與9次救援成功，防禦率僅0.17創下日職史上防禦率不為0的最低紀錄，整年共投53局賞42次三振，被打擊率1成97，每局被上壘率為0.83。

日媒《Daily》報導，石井大智說，希望有機會能體驗美國的棒球，「什麼時候不能再投球都不奇怪，雖然決定權在球團手上，但我還是和球團談到入札挑戰大聯盟的可能性。」

石井大智曾在2018年效力獨立聯盟球隊高知鬥犬，2020年投入日職選秀會，該年獲虎軍第8指名。石井大智近3年成為阪神主力中繼，過去3個賽季合計貢獻85次中繼成功。

《日刊體育》報導，石井大智成為第三位年薪突破億元的獨立聯盟出身選手，也是第一位達成2億日圓的獨盟出身球員。過去獨盟出身並達成「億元男」的選手，包含2017年羅德老將角中勝也的1.41億日圓，前軟銀投手又吉克樹的在2023至2025年的年薪1.5億日圓。

石井大智。（資料照，美聯社）石井大智。（資料照，美聯社）

