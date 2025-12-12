自由電子報
全運會奪3金2銀5銅 基市長謝國樑表揚選手教練

2025/12/12 20:42

2025全國運動會日前落幕，基隆市代表隊選手共獲得3金2銀5銅，近10年最佳成績，圖中為基隆市長謝國樑（右三）頒獎勵金給跆拳道女將，鼓勵她們繼續為自己與基隆爭取佳績。（圖為基隆市政府提供）2025全國運動會日前落幕，基隆市代表隊選手共獲得3金2銀5銅，近10年最佳成績，圖中為基隆市長謝國樑（右三）頒獎勵金給跆拳道女將，鼓勵她們繼續為自己與基隆爭取佳績。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕2025全國運動會日前落幕，基隆市代表隊選手共獲得3金2銀5銅，近10年最佳成績，基市府發給選手、教練總獎勵金444萬元。表現最亮眼的是游泳選手鄧羽彣獲得1金1銀1銅，成為金銀銅均到手，堪稱另類的「大滿貫選手」。

基隆市長謝國樑表示，為讓選手能夠持續在訓練及參賽上無後顧之憂，市府訂定「基隆市績優運動選手訓練補助金」發給辦法，金額最高每月補助2萬5000元，同時增加參賽補助與績優培訓經費，讓選手能「安心就學、全心訓練」，在賽場上拚出亮眼成績。

除了，游泳選手鄧羽彣共計獲得1金1銀1銅，成績亮眼；跆拳道的選手表現也不遑多讓，在品勢項目奪得2面金牌的佳績，選手林侑萱，她是國內少數擅長品勢及對打2項目的選手，就摘下個人及團體品勢金牌，團體項目由葉伃晴及簡湘玲二位選手共同攜手合作。

最後，「霹靂舞」項目由王奎恩及郭恩如2人首度搭配參加霹靂舞混合組2對2男女混合賽，憑藉著突破創新與青春活力為基隆市在霹靂舞全運會項目上首度奪得銅牌；另外，「拳擊」項目首度參加全運會賽事，選手孫志豪一路過關斬將下，在男子組第5量級中，為基隆市摘下全運會首面拳擊項目的銅牌。#

