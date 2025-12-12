自由電子報
體育 競技運動 桌球

WTT年終賽》林昀儒遭巴黎奧運銀牌莫雷加德逆轉 無緣4強

2025/12/12 21:43

林昀儒。（資料照，法新社）林昀儒。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名13的「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年WTT年終賽男單8強賽，以2：4遭巴黎奧運銀牌、世界排名第4的瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregardh）逆轉，無緣挺進4強。

林昀儒上週打完成都混合團體世界盃返國後就發燒，且二度確診罹患A型流感，對左肩傷未癒的小林來說，屋漏偏逢連夜雨。即使身體不適，林昀儒首輪仍以4：2拍落德國好手杜達（Benedikt Duda），繼2022年再度闖進8強。

巴黎奧運男單銀牌莫雷加德，生涯5度遭遇林昀儒勝場還沒開胡，包括最近一次在去年釜山世界團體錦標賽也以0：3落敗。不過，莫雷加德大賽表現一向出色，今年連續奪得歐洲大滿貫賽、蒙佩利爾冠軍賽兩座大賽冠軍，對小林來說勢必是場硬仗。

抱病上陣的林昀儒在首局就連得6分，給莫雷加德下馬威，並在10：6靠著進攻讓瑞典好手出現失誤，以11：6先下一城。林昀儒在第2局依舊可以壓制六角戰士的發揮，即使對方多次追到只差1分，小林都能穩住陣腳，並在8：7領先時連得3分，以11：7再拿1局。

林昀儒第3局陷入1：4，小林先追近卻又被對方來到10：6，林昀儒連續讓莫雷加德失誤連追3分，逼得瑞典好手喊暫停找對策，莫雷加德回來後發長球，小林成功突破後追成10：10，可惜被莫雷加德連得2分，小林以10：12讓出。林昀儒在第4局4：6連掉5分，以4：11輸掉，莫雷加德追平戰局。

林昀儒在第5局連丟5分，且莫雷加德手感越來越順，讓小林以2：11再輸，六角戰士也取得聽牌。林昀儒在第6局加大攻擊角度，取得4：2領先，但再來又連掉3分，小林也叫暫停可惜還是無力回天，再以5：11輸掉，也讓莫雷加德帶走勝利。

莫雷加德。（資料照，法新社）莫雷加德。（資料照，法新社）

