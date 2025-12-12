MLB》少了狄亞茲、阿隆索的大都會 傳看上生涯102轟的古巴球星羅伯特

羅伯特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今年休賽季失去王牌終結者者狄亞茲（Edwin Diaz）、隊史264轟全壘打王阿隆索（Pete Alonso）等球星。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，大都會在休季曾詢問過白襪古巴強打羅伯特（Luis Robert Jr.）的狀況。

羅伯特曾在2023年交出單季38轟、80分打點的生涯年成績單，該年也入選明星賽。不過，羅伯特近兩年的打擊表現下滑，今年出賽110場，繳出14轟、53分打點，打擊率2成23，整年跑出33次盜壘成功則是生涯新高。

請繼續往下閱讀...

現年28歲的羅伯特在大聯盟有6個賽季，累積102轟、平均打擊率2成59。

海曼指出，大都會若想找來羅伯特，可能要送出潛力好手給白襪隊，如果要交出潛力好手，大都會希望能拿到部分現金，藉此抵銷羅伯特2000萬美元的年薪。但立場強硬的白襪隊老闆白蘭斯多夫（Jerry Reinsdorf），被認為不太可能拿現金給富豪老闆寇恩（Steve Cohen）的球隊。

紐媒《SNY》指出，羅伯特的守備位置是中外野，正是大都會急需補強的位置。

根據《BaseballSavant》的進階守備數據顯示，羅伯特的出局製造值（Outs Above Average，OAA）為「+7」。羅伯特也是2020年美聯外野金手套得主。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法