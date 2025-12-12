自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》少了狄亞茲、阿隆索的大都會 傳看上生涯102轟的古巴球星羅伯特

2025/12/12 22:36

羅伯特。（資料照，法新社）羅伯特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今年休賽季失去王牌終結者者狄亞茲（Edwin Diaz）、隊史264轟全壘打王阿隆索（Pete Alonso）等球星。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，大都會在休季曾詢問過白襪古巴強打羅伯特（Luis Robert Jr.）的狀況。

羅伯特曾在2023年交出單季38轟、80分打點的生涯年成績單，該年也入選明星賽。不過，羅伯特近兩年的打擊表現下滑，今年出賽110場，繳出14轟、53分打點，打擊率2成23，整年跑出33次盜壘成功則是生涯新高。

現年28歲的羅伯特在大聯盟有6個賽季，累積102轟、平均打擊率2成59。

海曼指出，大都會若想找來羅伯特，可能要送出潛力好手給白襪隊，如果要交出潛力好手，大都會希望能拿到部分現金，藉此抵銷羅伯特2000萬美元的年薪。但立場強硬的白襪隊老闆白蘭斯多夫（Jerry Reinsdorf），被認為不太可能拿現金給富豪老闆寇恩（Steve Cohen）的球隊。

紐媒《SNY》指出，羅伯特的守備位置是中外野，正是大都會急需補強的位置。

根據《BaseballSavant》的進階守備數據顯示，羅伯特的出局製造值（Outs Above Average，OAA）為「+7」。羅伯特也是2020年美聯外野金手套得主。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中