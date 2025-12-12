自由電子報
體育 網球

網球》納達爾將重返吉達 激勵ATP新生代總決賽年輕球員

2025/12/12 22:36

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年終歲末，2025年ATP新生代總決賽12月17日至21日將在中東吉達舉行，已退休的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）應邀連續第2屆共襄盛舉，除了傳承分享豐富經驗，更用實際行動激勵職業網壇20歲後起之秀。

「我很期待回來，我在沙烏地阿拉伯受到熱烈歡迎，能夠感受到這裡對網球的熱情。」39歲的納達爾，去年底台維斯盃後退休，結束長達22載生涯，就曾前往中東港口城市觀看新生代總決賽，如今這位傳奇球星即將重返吉達，身為沙烏地阿拉伯網球協會形象大使，他會在賽事期間參與多項活動，並與當地球迷近距離交流互動，「我的目標是激勵沙國乃至全世界下一代。此次回歸是為了見證各層面的發展，並為此貢獻力量。我非常榮幸能夠幫助更多孩子拿起球拍參與比賽，或者只是發現他們熱愛的新事物。」

今年吉達出賽的8名新星，包括去年決戰的美國錢勒納（Learner Tien）、比利時布洛克什（Alexander Blockx）、克羅埃西亞普里茲米奇（Dino Prizmic）、西班牙蘭達盧塞（Martin Landaluce）、 挪威謝爾（Nicolai Budkov Kjaer）、 美國巴薩瓦雷迪（Nishesh Basavareddy）、西班牙霍達爾（Rafael Jodar）和德國恩格爾（Justin Engel）。

