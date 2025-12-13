自由電子報
MLB》道奇39號大有來頭！狄亞茲全新背號加盟衛冕軍 確定扛終結者

2025/12/13 07:24

狄亞茲加盟道奇。（取自大聯盟官方X）狄亞茲加盟道奇。（取自大聯盟官方X）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在自由市場以3年6900萬美元（約新台幣21.9億）簽下明星守護神狄亞茲（Edwin Díaz），今天正式舉辦加盟記者會，狄亞茲將披上全新背號「3號」，同時也確認新球季將扛起道奇終結者一職。

狄亞茲過去在水手與大都會時期都是穿背號「39」號球衣，但道奇「39」號球衣屬於布魯克林道奇名人堂鐵捕坎佩尼拉（Roy Campanella）的專屬背號，現已永久退休。因此迪亞茲將披上全新的「3」號，原因是因為他有3個寶貝兒子，至於上次穿「3」號的道奇球員，則是資深工具人泰勒（Chris Taylor）。

31歲的狄亞茲今年出賽62場，投66.1局飆出98次三振，奪下28次救援成功，防禦率1.63，每局被上壘率0.87，ERA+高達248。今年道奇原本的終結者史考特（Tanner Scott）表現不佳，季後賽啟用佐佐木朗希暫代，如今生涯253救援、位居現役第4的狄亞茲，也確定來季將接任終結者的任務。

此外，狄亞茲也透露，他的知名出場曲，由澳洲音樂家提米小號（Timmy Trumpet）和荷蘭DJ二人組Blasterjaxx所製作的《Narco》，也確定隨著他降臨洛杉磯。狄亞茲興奮表示，他已經迫不及待在道奇球場聽到這首歌。

