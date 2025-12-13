MLB》坦言離開大都會不容易！狄亞茲選擇加入宇宙道奇原因卻很簡單

狄亞茲加盟道奇。（取自道奇官方X）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天舉辦明星守護神狄亞茲（Edwin Díaz）的加盟記者會，狄亞茲感謝大都會過去幾年來對他的幫助，同時坦言離開大都會是很不容易的決定，也透露選擇加盟道奇的原因。

狄亞茲自2019年起效力大都會，除了2023年因參加經典賽意外因傷報銷，6個球季為大都會出賽332場、投328.1局飆出538K，貢獻24勝22敗144救援，防禦率2.93。狄亞茲表示，非常滿意自己在大都會所累積的成就，如今加入新的大家庭，來到道奇就是為了贏球，他的目標就是和這支偉大的球隊，一起拿下世界大賽冠軍。

請繼續往下閱讀...

狄亞茲指出，他的弟弟A.狄亞茲（Alexis Díaz）告訴他，道奇球團對待球員相當友善，這是促使他簽約的關鍵因素，「他告訴我道奇是支很棒的球隊，永遠把每一位球員當成最優秀來對待，這正是我在尋求的。他跟我說了很多道奇的好話，這讓我很容易就下定決心。」《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）補充，狄亞茲有也詢問過資深工具人、WBC波多黎各隊友赫南德茲（Kiké Hernández）的意見。

狄亞茲補充，在大都會待7年後離開相當不容易，「他們對我很好、非常好。我選擇道奇是因為，他們是一支常勝軍，而我渴望勝利，我認為他們具備所有獲勝的條件，所以選擇加盟道奇，對我來說輕而易舉。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法