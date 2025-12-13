MLB》不敵道奇的藍鳥瘋狂補強！3年11.5億網羅大都會34歲牛棚怪投

羅傑斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今年在世界大賽不敵道奇，休季進入瘋狂大採購模式，今天先是做出交易，接著以3年3700萬美元（約新台幣11.5億）合約，簽下34歲下勾右投羅傑斯（Tyler Rogers）。

藍鳥今天稍早先小聯盟後援左投西蒙（Johan Simon）送往老虎，換來27歲牛棚右側投李伊（Chase Lee）。李伊今年初登大聯盟，出賽32場投37.1局，送出36次三振，防禦率4.10，每局被上壘率1.10，ERA+102。

接著藍鳥再度於自由市場出手，以3年3700萬美元、附帶第4年續約選項簽下羅傑斯，若執行合約總值可達4800萬美元。34歲的羅傑斯今年在交易大限前被巨人送往大都會，合計出賽81場為大聯盟後援之最，投77.1局防禦率僅1.98、FIP為2.88，ERA+高達203，繳出生涯年成績單。

羅傑斯獨特的下勾投球姿勢，今年平均出手角度為-61度，為全大聯盟最低，甚至海放第2名米爾納（Hoby Milner）的-6度；此外，羅傑斯也比大多數投手更耐操，自2020年以來出賽達403場，比所有其他大聯盟投手還要多至少30場，以伸卡球與滑球為武器的他，2.1%被出色擊球率（Barrel rate）與2.3%保送率，位居大聯盟PR100，滾地球率61.6則位居PR98。

藍鳥休賽季補強，目前已經簽下了席斯（Dylan Cease）以及龐塞（Cody Ponce）等好手，不過總教練施奈德（John Schneider）不滿足於此，強調球隊仍會繼續補強。藍鳥除了希望簽回小畢歇特（Bo Bichette），據傳塔克（Kyle Tucker）、今井達也、村上宗隆和岡本和真都是藍鳥鎖定的目標。

