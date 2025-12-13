MLB》狄亞茲IG真情流露告別大都會！球迷狠酸：你直接來杜蘭特那招

不少大都會球迷直呼迪亞茲加盟道奇，就像當年杜蘭特加入勇士。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕生涯253救援、3屆明星守護神狄亞茲（Edwin Díaz）今天正式加盟道奇，他也在Instagram上發文感謝老東家大都會，然而大都會球迷絲毫不領情，甚至直接在留言區開酸。

「紐約這座不夜城，也是永遠塑造我的城市，感謝在這裡度過難以忘懷的7年！」狄亞茲說道，「感謝所有大都會球迷在這段時間內給予我的愛與支持，能穿上大都會的球衣，在皇后區吹響校小號，是真正的榮耀。」

請繼續往下閱讀...

「我也感謝球隊的老闆、教練、工作人員、隊友，以及一路上我和家人遇到的所有人。你們永遠會是我們旅程中非常特別的一部分。」接著狄亞茲也不忘向新東家喊話：「洛杉磯，我很快就會見到你們了，準備好在道奇球場吹響小號吧！」

然而留言區的大都會球迷幾乎無法對狄亞茲的真情告白打動，超多人直接貼出NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）的GIF，反諷狄亞茲就像當年杜蘭特離開雷霆「投敵」勇士一樣，「你直接來KD那招（you really pulled a KD）」、「You are a snake KD MOVE」、「edwin durant」；但也有不少道奇球迷表達歡迎，迫不及待迎接這位全新終結者的降臨。

在 Instagram 查看這則貼文 Edwin Sugar Diaz（@sugardiaz39）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法