NBA》最新MVP榜單出爐！約基奇超越SGA登第一 東部2黑馬急竄升

塞爾提克布朗（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕NBA的MVP榜單每周都在變化，榜上前三名主要是由三個人競爭，包括約基奇（Nikola Jokic）、「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與東契奇（Luka Doncic），每周的表現不同，輪流在榜上競爭。但是第四名與第五名又是另一個不一樣的戰場。

在過去幾周都是由「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）以及溫班亞瑪（Victor Wembanyama）兩位球員在競爭，但是在這幾周他們都因為受傷沒有上場，給了其他的選手一個機會晉升到前五名的行列。

目前位居第四名的是活塞隊的坎寧安（Cade Cunningham），活塞隊在東部排名第一，坎寧安功不可沒，沒有人在開季的時候想到他們現在會在這個位置。而第五名的就是塞爾提克的布朗（Jaylen Brown），2024與塔圖姆（Jayson Tatum）帶領塞爾提克拿下冠軍並拿到FMVP的他，星期二將要對上活塞隊，想必也是一場腥風血雨。

目前MVP榜單前十名分別是約基奇、SGA、東契奇、坎寧安、布朗、布朗森（Jalen Brunson）、里維斯（Austin Reaves）、馬克西（Tyrese Maxey）、愛德華茲（Anthony Edwards）、森根（Alperen Sengun）。

