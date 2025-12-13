自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》最新MVP榜單出爐！約基奇超越SGA登第一 東部2黑馬急竄升

2025/12/13 09:02

塞爾提克布朗（資料照）塞爾提克布朗（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕NBA的MVP榜單每周都在變化，榜上前三名主要是由三個人競爭，包括約基奇（Nikola Jokic）、「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與東契奇（Luka Doncic），每周的表現不同，輪流在榜上競爭。但是第四名與第五名又是另一個不一樣的戰場。

在過去幾周都是由「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）以及溫班亞瑪（Victor Wembanyama）兩位球員在競爭，但是在這幾周他們都因為受傷沒有上場，給了其他的選手一個機會晉升到前五名的行列。

目前位居第四名的是活塞隊的坎寧安（Cade Cunningham），活塞隊在東部排名第一，坎寧安功不可沒，沒有人在開季的時候想到他們現在會在這個位置。而第五名的就是塞爾提克的布朗（Jaylen Brown），2024與塔圖姆（Jayson Tatum）帶領塞爾提克拿下冠軍並拿到FMVP的他，星期二將要對上活塞隊，想必也是一場腥風血雨。

目前MVP榜單前十名分別是約基奇、SGA、東契奇、坎寧安、布朗、布朗森（Jalen Brunson）、里維斯（Austin Reaves）、馬克西（Tyrese Maxey）、愛德華茲（Anthony Edwards）、森根（Alperen Sengun）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中