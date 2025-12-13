自由電子報
MLB》大都會隊史全壘打王改披橘色戰袍！48億阿隆索談加盟金鶯關鍵

2025/12/13 08:54

阿隆索加盟金鶯。（美聯社）阿隆索加盟金鶯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯日前以5年1.55億美元（約新台幣48.1億）搶下大都會隊史全壘打王，「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）。今天正式召開加盟記者會，阿隆索也透露選擇金鶯的原因。

31歲的阿隆索是2019年全壘打王、5屆全明星、拿過1座銀棒獎，2次拿下全壘打大賽冠軍，生涯累積264轟是大都會隊史全壘打王。據傳金鶯曾向史瓦伯（Kyle Schwarber）開出5年1.5億美元報價，但他最終以相同合約續留費城人，於是金鶯改將這筆錢砸在阿隆索身上，創下金鶯隊史自2016年7年1.61億美元簽下戴維斯（Chris Davis）後的第二大合約，同時也是金鶯隊史均薪最大合約，更是史上自由市場一壘手的最高均薪。

談到為何在跳出與大都會的合約選擇加盟金鶯，阿隆索表示：「這個選擇比其他所有選項明顯好上不少。這座球場、這座城市、球隊、球團，全部加在一起，一切都一拍即合。」以幽默個性、好隊友聞名的阿隆索，在加盟記者會上一度扣不上金鶯球衣的扣子，生涯首度披上別隊戰袍的他還自嘲道：「這比打擊還難！」

阿隆索新球季也將改披「25號」球衣，以紀念自己今年晉升人父的人生里程碑。金鶯老闆魯賓斯坦（David Rubenstein）談到簽下阿隆索時，以1966年季前引進名人堂球星羅賓森（Frank Robinson）為例，「最終我們奪下世界大賽冠軍，而且打敗的是一支大家認為不可能戰勝的球隊，洛杉磯道奇。」

阿隆索。（美聯社）阿隆索。（美聯社）

