NBA》老保羅回家退休難 美媒曝光各隊招募想法

保羅將在美國時間12月15日取得交易資格。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇近期宣佈與老將控球「CP3」保羅（Chris Paul）分道揚鑣，儘管目前保羅名義上仍是快艇一員，但實際上已經脫離球隊行動，讓外界好奇保羅生涯最終站會去哪？不過如今「回家退休」這條路似乎已經無望了，消息傳出位在保羅出生地的黃蜂，沒有興趣交易他。

NBA資深記者史坦（Marc Stein）指出，黃蜂目前沒有計畫追求保羅，這讓出生於北卡的保羅，可能無緣在家鄉球隊退休；不過史坦也透露，目前對於加入任何球隊，保羅都保持開放的心態。

請繼續往下閱讀...

保羅將在美國時間12月15日取得交易資格，《NBC Sports》報導指出，保羅經紀人已經在和快艇協商，為這位待退老將尋找下家。

不過《NBC Sports》也引述消息人士，指出聯盟中對保羅有興趣的球隊，都更傾向於等他被裁掉後再簽下他，而非去找快艇交易。

保羅生涯效力過紐奧良黃蜂、快艇、火箭、太陽、雷霆、勇士、馬刺等球隊，當年在雷霆時曾指導過「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等年輕人，也因此不少球迷希望保羅可以回去雷霆，力拚生涯首冠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法