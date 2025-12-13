自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》紐媒爆大都會曾想留牛棚怪投仍不敵藍鳥！休季已5大主力離隊

2025/12/13 10:03

由左至右，索托、尼莫、阿隆索、狄亞茲、羅傑斯。（資料照）由左至右，索托、尼莫、阿隆索、狄亞茲、羅傑斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天以3年3700萬美元（約新台幣11.5億）合約，簽下34歲下勾右投羅傑斯（Tyler Rogers），休季又一大補強；反觀大都會再一次留不住自家好手，紐媒也透露原因。

根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，大都會曾向羅傑斯開出一份合理報價試圖留下他，但藍鳥提出3年3700萬美元，外加第4年選項，總額最高可達4800萬美元，且沒有任何延遲支付，這也讓羅傑斯難以拒絕。

大都會今年季後沒有留住王牌終結者者狄亞茲（Edwin Diaz）、隊史264轟全壘打王阿隆索（Pete Alonso），以及送走待在大都會10年的外野手尼莫（Brandon Nimmo），引發大都會球迷們不滿；加上日前明星後援左投索托（Gregory Soto）轉戰海盜，如今羅傑斯也加盟藍鳥，大都會休季已經多達5名主力球員離隊。

先前有傳聞指出，大都會也開出3年6600萬美元，包含延遲支付的合約給狄亞茲，但這兩份報價並不是真的很接近，因此狄亞茲陣營覺得沒有義務最後一刻再與大都會談約；另外，據傳大都會更是完全沒有對阿隆索提出報價，讓這位隊史全壘打王直接出走。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中