MLB》紐媒爆大都會曾想留牛棚怪投仍不敵藍鳥！休季已5大主力離隊

由左至右，索托、尼莫、阿隆索、狄亞茲、羅傑斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天以3年3700萬美元（約新台幣11.5億）合約，簽下34歲下勾右投羅傑斯（Tyler Rogers），休季又一大補強；反觀大都會再一次留不住自家好手，紐媒也透露原因。

根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，大都會曾向羅傑斯開出一份合理報價試圖留下他，但藍鳥提出3年3700萬美元，外加第4年選項，總額最高可達4800萬美元，且沒有任何延遲支付，這也讓羅傑斯難以拒絕。

大都會今年季後沒有留住王牌終結者者狄亞茲（Edwin Diaz）、隊史264轟全壘打王阿隆索（Pete Alonso），以及送走待在大都會10年的外野手尼莫（Brandon Nimmo），引發大都會球迷們不滿；加上日前明星後援左投索托（Gregory Soto）轉戰海盜，如今羅傑斯也加盟藍鳥，大都會休季已經多達5名主力球員離隊。

先前有傳聞指出，大都會也開出3年6600萬美元，包含延遲支付的合約給狄亞茲，但這兩份報價並不是真的很接近，因此狄亞茲陣營覺得沒有義務最後一刻再與大都會談約；另外，據傳大都會更是完全沒有對阿隆索提出報價，讓這位隊史全壘打王直接出走。

