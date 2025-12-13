NBA》自由市場即將開啟 美媒分析：字母哥與戴維斯可能非補強重點

「字母哥」是否會被交易引發熱議（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕過去的自由市場在進行交易時，普遍會用時間較長的合約將球員給簽下來。美媒《ESPN》分析現在的環境改變了，在現有的薪資規定內，球隊在交易時的策略跟以往不同，應該要更注重在球隊的組成。

《ESPN》記者湯Tim Bontemps、溫德霍斯特（Brian Windhorst）聯合撰文報導，一位西部球隊的總管表示，目前NBA最主要的趨勢，就是球隊需要注重陣容的深度，比賽的節奏跟過往不同，每一節的戰術都不一樣，需要安排不同的球員來應對比賽的各種狀況。

請繼續往下閱讀...

過去太陽隊從巫師隊交易來了畢爾（Bradley Beal）以及從籃網隊交易杜蘭特（Kevin Durant），當時他們被譽為下一隻銀河艦隊，結果卻跌破球迷的眼鏡無法打出佳績，最終面臨拆團命運。

Tim在文章中提到，那些拿著頂薪的超級球星已經無法像過往一樣上場這麼多的時間，他們的價值也正在變低。不能把那麼多錢花在那些無法保持同樣比賽場次和時間的球員身上。隨著交易市場準備開放，擁有傷病史的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）和戴維斯（Anthony Davis）是近期球迷討論的重點，但他們是否值得各隊追逐目標，似乎仍有討論空間。

在最後他們提到，在過去的幾個賽季巴恩（Desmond Bane） 和布里吉斯（Mikal Bridges）雖然不被認為是超級球星，但他們都被拿來換到了許多的選秀權，而他們兩位也很適配新的球隊。所以現在的環境跟以往不同，球隊總管考慮交易時，應該要再多想一下球隊的組成，每一筆花費都需要仔細斟酌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法