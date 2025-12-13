MLB》掰了昔日「大谷殺手」奪冠功臣後！遊騎兵2年4.5億簽88轟捕手

簡森。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）報導，遊騎兵以2年1450萬美元（約新台幣4.5億）合約，簽下30歲捕手簡森（Danny Jansen），含激勵獎金最高總值可達1550萬美元。

簡森生涯前6年都效力藍鳥，去年球季中被交易至紅襪，由於他在美國時間6月26日的紅襪藍鳥之戰2局上打擊時因雨延賽，7月27日被交易至紅襪，並在8月26日的保留比賽中接替紅襪原本的先發捕手馬怪爾（Reese McGuire）蹲捕，而藍鳥該打席也換成瓦修（Daulton Varsho）代打，讓他寫下史上首見的同場比賽效力兩隊的罕見紀錄。

請繼續往下閱讀...

本季簡森以1年850萬美元合約轉戰光芒，並在季中被交易至釀酒人，合季出賽98場，打擊三圍.215/.321/.399，攻擊指數0.721，敲出14轟、36分打點，wRC+103，fWAR值1.3。簡森8年大聯盟生涯，打擊三圍.220/.311/.415，攻擊指數0.726，累積88轟、256分打點。

遊騎兵今年休季宣布不續約鐵捕海姆（Jonah Heim）生涯面對日本二刀流巨星大谷翔平17打數敲出7安，包含1發滿貫砲，累積8分打點，打擊三圍.412/.412/.647、攻擊指數1.059，被稱為「大谷殺手」的他，近2年火力下滑嚴重，只剩72與69的wRC+。如今遊騎兵簽下簡森，預計他新球季將與東岡凱爾（Kyle Higashioka）分攤蹲捕任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法