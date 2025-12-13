自由電子報
MLB》道奇再生工廠也修不好的前明星終結者！狄亞茲弟弟找到新東家

2025/12/13 11:16

狄亞茲。（資料照）狄亞茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今天簽下30歲捕手簡森（Danny Jansen）後馬上又有下一步，根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，條子軍團再以1年合約，網羅兩位牛棚投手A.狄亞茲（Alexis Díaz）與亞歷山大（Tyler Alexander）。

29歲的A.狄亞茲是道奇新同學、明星守護神狄亞茲（Edwin Díaz）的弟弟，2023年入選明星賽，但去年壓制力下滑，今年更是大爆炸，並在7月被紅人交易至道奇。然而道奇還是無法發揮投手再生工廠美名，A.狄亞茲投9局被敲7安，送出9K失掉5分，防禦率5.00；狄亞茲在道奇3A表現也不佳，10局失9分、防禦率高達8.10，最終仍難逃遭DFA命運。

A.狄亞茲被道奇DFA後被勇士撿走，在大聯盟出賽3場，防禦率高達10.13，整年合計18場出賽投17.2局，防禦率8.15。如今A.狄亞茲以一年約來到遊騎兵，由於條子軍團休季失去許多主力後援，也迫使球隊不得不針對牛棚進行補強。

31歲左投亞歷山大今年效力過釀酒人與白襪，合計出賽52場，投97.2局送出82次三振，防禦率4.98，FIP為3.64，每局被上壘率1.40，ERA+84。

