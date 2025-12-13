NBA》恩比德大復活！ 七六人「真一哥」缺戰照樣贏溜馬（影音）

恩比德今天大復活，攻下賽季新高39分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人「真一哥」馬克西（Tyrese Maxey）今天賽季首度缺席，儘管缺少球隊頭號得分手，但明星中鋒恩比德（Joel Embiid）跳出來打出復活級表現，終場還是以115比105擊敗溜馬，收下近5戰的第4勝。

七六人今天主場迎戰溜馬，兩隊上半場相互拉鋸，第三節恩比德獨拿14分，一度將領先擴大到雙位數差距，不過該節後段溜馬反撲，內姆哈德（Andrew Nembhard）單節攻下11分，兩隊90比90平手進入決勝節。

決勝節兩隊持續互咬，溜馬在4分45秒時靠著湯普森（Ethan Thompson）的罰球還取得過2分領先，不過接下來七六人拉出一波8比0攻勢，並且讓溜馬在最後4分半鐘只拿3分，最終逆轉帶走比賽。

近年飽受傷痛所苦的恩比德，此戰找回當年MVP級身手，全場出賽32分鐘攻下39分抓下9籃板，是球隊贏球功臣之一，另一位明星前鋒喬治（Paul George）也貢獻23分，探花新秀艾奇康（VJ Edgecombe）則攻下了22分。

溜馬方面，西亞卡姆（Pascal Siakam）20分、內姆哈德18分，聯盟火鍋王赫夫（Jay Huff）繳出13分4籃板3阻攻成績。

