宏道獎》肯定李洋出任運動部長的決心 賴清德：放棄千萬代言費用不容易

李洋。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕由宏道運動發展基金會主辦的年度體育盛事「宏道獎」今年邁入第八屆，總統賴清德今出席頒獎典禮提到，奧運金牌得主李洋願意出任運動部長，決心相當不容易，相信運動部成立後，台灣運動發展一定會更上一層樓。

賴清德今出席頒獎典禮，擔任終身成就獎頒獎人，將獎項頒發給獲獎人林輝雄教練，賴清德提到，宏道運動發展基金會目的是向下紮根，幫運動選手分擔重量，站在他們的背後給他們力量，站在他們的前面給他們方向，與運動部成立的精神相符。

賴清德指出，運動部未來會朝全民運動、競技運動以及運動產業發展三個方向發展，賴清德話鋒一轉表示，運動部是新的部會但預算還沒有通過，並提到今以宏道獎評審召集人身份出席典禮的前立法院院長王金平，「講到這個特別懷念，過去立法院王金平院長是公道伯，王院長常常會去協調朝野不同的意見，他不耐其煩，一次又一次，盡量避免用表決，如果要表決也是大家同意，很少逕付二讀，即便要逕付二讀也要朝野大家同意。」

賴清德表示，如果王金平過去建立下來的規範和精神能夠確實執行的話，「我相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助。對於運動部的幫助更是不言可喻。」

賴清德指出，要投身運動這個領域並不容易，要投身作為教練也不容易， 隨後也提到運動部長李洋，「一個奧運金牌選手要擔任運動部長也非常不容易，特別是放棄已經在口袋裡數千萬代言費用，更是不容易，看到兩屆奧運金牌選手願意擔任運動部部長，這種決心令我非常欽佩。」

宏道獎表揚在台灣運動文化與環境推動上具有卓越貢獻的個人與團隊，不僅肯定選手們一年來的努力，也向那些在選手背後默默付出的英雄致敬，今年2025宏道獎頒獎典禮以「榮耀選手 致敬無名英雄」為主題，今日迎來30歲生日的巴黎奧運拳擊金牌得主林郁婷也獻出主持處女秀，與體育主播張立群共同擔任典禮主持人，另外「舉重女神」郭婞淳與李洋也擔任頒獎人。

