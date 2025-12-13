NBA》莫蘭特復出「狂打13鐵」 灰熊不敵爵士中斷連勝

莫蘭特（持球者）復出首戰手感不佳。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今天主場迎戰爵士，球隊一哥莫蘭特（Ja Morant）也在這場比賽復出，不過莫蘭特全場20次出手只命中7球，最終灰熊在決勝節反撲失敗，以126比130輸掉比賽，中斷近期一波2連勝。

兩隊今天上半場互有往來，下半場一開始灰熊打出9比0攻勢，取得雙位數領先，不過爵士在該節末反撲，老將洛夫（Kevin Love）剩1分鐘時投進超前三分，三節打完爵士帶著103比97、6分領先進入決勝節。

決勝節爵士一度拉開8分差距，不過灰熊持續追分，終場前1分35秒威爾斯（Jaylen Wells）投進追平三分，雙方戰成126比126平手，不過之後灰熊就沒有再拿分數，而爵士則是靠著喬治（Keyonte George）跳出來包辦最後4分，在客場帶走勝利。

因小腿受傷缺席10場的莫蘭特，此戰復出手感不佳，全場20次出手投丟13球，繳出21分10助攻數據，亞爾達瑪（Santi Aldama）攻下全隊最高22分，替補斯賓瑟（Cam Spencer）6投6中、罰球2罰全中，用百分百命中率貢獻20分。

爵士方面，喬治攻下全場最高39分，馬卡南（Lauri Markkanen）26分9籃板，老將洛夫回春貢獻20分8籃板。

贏球後爵士戰績來到9勝15敗，西部排名第11，與附加賽門檻第10的獨行俠沒有勝差，本季大有擺脫「萬年坦隊」的樣子。

喬治攻下全場最高39分。（美聯社）

