自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》莫蘭特復出「狂打13鐵」 灰熊不敵爵士中斷連勝

2025/12/13 12:18

莫蘭特（持球者）復出首戰手感不佳。（美聯社）莫蘭特（持球者）復出首戰手感不佳。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今天主場迎戰爵士，球隊一哥莫蘭特（Ja Morant）也在這場比賽復出，不過莫蘭特全場20次出手只命中7球，最終灰熊在決勝節反撲失敗，以126比130輸掉比賽，中斷近期一波2連勝。

兩隊今天上半場互有往來，下半場一開始灰熊打出9比0攻勢，取得雙位數領先，不過爵士在該節末反撲，老將洛夫（Kevin Love）剩1分鐘時投進超前三分，三節打完爵士帶著103比97、6分領先進入決勝節。

決勝節爵士一度拉開8分差距，不過灰熊持續追分，終場前1分35秒威爾斯（Jaylen Wells）投進追平三分，雙方戰成126比126平手，不過之後灰熊就沒有再拿分數，而爵士則是靠著喬治（Keyonte George）跳出來包辦最後4分，在客場帶走勝利。

因小腿受傷缺席10場的莫蘭特，此戰復出手感不佳，全場20次出手投丟13球，繳出21分10助攻數據，亞爾達瑪（Santi Aldama）攻下全隊最高22分，替補斯賓瑟（Cam Spencer）6投6中、罰球2罰全中，用百分百命中率貢獻20分。

爵士方面，喬治攻下全場最高39分，馬卡南（Lauri Markkanen）26分9籃板，老將洛夫回春貢獻20分8籃板。

贏球後爵士戰績來到9勝15敗，西部排名第11，與附加賽門檻第10的獨行俠沒有勝差，本季大有擺脫「萬年坦隊」的樣子。

喬治攻下全場最高39分。（美聯社）喬治攻下全場最高39分。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中