全運會台東奪5金展實力 明年起調升績優選手訓練補助

台東縣代表隊在今年全國運動會累計獲得包括5面金牌在內的15面獎牌，縣府昨晚慶功宴並宣布加碼訓練補助。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣代表隊在今年全國運動會累計獲得包括5面金牌在內的15面獎牌，縣府昨晚舉行績優選手表揚暨慶功聯歡晚會，縣長饒慶鈴頒發紅榜與獎金，並宣布明年1月1日起全面調升績優選手訓練補助金，以更完善支持制度，強化培訓能量。

縣府表示，明年起針對參加114年全國運動會並獲前3名之個人及團體選手，全面調升績優選手訓練補助金，個人項目部分，第1名每月補助1萬5千元、第2名每月1萬元、第3名每月8千元；團體項目，每位選手依名次分別補助每月8千元、6千元及3千元，提供選手經費挹注，彰顯縣府與選手並肩前行決心。

請繼續往下閱讀...

縣府表示，114年全國運動會於10月18至23日在雲林縣辦理，台東縣代表隊共282名隊職員參與16項競賽，最終獲5金、1銀、9銅，合計15面獎牌，表現相當亮眼，相較112年全國運動會2金、7銀、10銅，金牌數大幅提升，顯示選手在競技實力與訓練成果皆顯著進展。

縣府強調選手於賽場中展現拚戰精神，是體育能量的發揮，背後成功有賴家長與社會各界支持與陪伴。藉由補助加碼與長期支持，使年輕選手無後顧之憂追求夢想，持續培育更多優秀國手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法