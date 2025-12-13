NBA》老鷹新星大三元隊史紀錄沒用！活塞大比分獲勝穩坐東部龍頭

強森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日底特律活塞在主場迎戰亞特蘭大老鷹，活塞隊8名球員得分上雙，展現活塞隊的團隊精神，前三節就將比數拉開，終場以142比115，大比分戰勝老鷹。

比賽首節雙方分數差異不大，活塞隊僅有1分的領先，不過第二節分數被逐漸擴大，還好亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）在第二節結束前帶動老鷹打出6比0攻勢，中場結束活塞69比60暫時領先。

請繼續往下閱讀...

第三節老鷹仍有追分的機會，但第三節命中率僅有27%，看著活塞隊多點開花，第三節打完104比79，有著35分的領先，提早地將比賽帶入垃圾時間。

活塞當家球星坎寧安（Cade Cunningham）全場拿下15分個籃板，6個助攻，令人驚豔的是史都華（Isaiah Stewart）從板凳出發，拿到全隊最高的17分，並且有5個籃板、5個助攻的表現。

老鷹隊新星強森（Jalen Johnson）連3場大三元的表現，追平老鷹隊史最多的大三元紀錄，儘管這樣優異的成績，也無法帶領球隊拿下勝利。

這場比賽後，活塞取得本賽季對老鷹的對戰三連勝，老鷹要復仇要等到明年的三月。目前活塞隊20勝5敗戰時位居東部第一，下場比賽將在台灣時間12月16日的早上面對塞爾提克。

坎寧安（右）。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法