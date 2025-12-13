自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》老鷹新星大三元隊史紀錄沒用！活塞大比分獲勝穩坐東部龍頭

2025/12/13 14:17

強森。（美聯社）強森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日底特律活塞在主場迎戰亞特蘭大老鷹，活塞隊8名球員得分上雙，展現活塞隊的團隊精神，前三節就將比數拉開，終場以142比115，大比分戰勝老鷹。

比賽首節雙方分數差異不大，活塞隊僅有1分的領先，不過第二節分數被逐漸擴大，還好亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）在第二節結束前帶動老鷹打出6比0攻勢，中場結束活塞69比60暫時領先。

第三節老鷹仍有追分的機會，但第三節命中率僅有27%，看著活塞隊多點開花，第三節打完104比79，有著35分的領先，提早地將比賽帶入垃圾時間。

活塞當家球星坎寧安（Cade Cunningham）全場拿下15分個籃板，6個助攻，令人驚豔的是史都華（Isaiah Stewart）從板凳出發，拿到全隊最高的17分，並且有5個籃板、5個助攻的表現。

老鷹隊新星強森（Jalen Johnson）連3場大三元的表現，追平老鷹隊史最多的大三元紀錄，儘管這樣優異的成績，也無法帶領球隊拿下勝利。

這場比賽後，活塞取得本賽季對老鷹的對戰三連勝，老鷹要復仇要等到明年的三月。目前活塞隊20勝5敗戰時位居東部第一，下場比賽將在台灣時間12月16日的早上面對塞爾提克。

坎寧安（右）。（美聯社）坎寧安（右）。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中