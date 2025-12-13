自由電子報
經典賽》來勢洶洶！多明尼加再添2強打 守護者、響尾蛇當家球星參戰

2025/12/13 13:15

拉米瑞茲、馬提。（資料照）拉米瑞茲、馬提。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在明年3月開打，許多球星已經紛紛表態將為自己的國家參戰，其中多明尼加來勢洶洶，今天又增添兩位明星強打，守護者拉米瑞茲（José Ramírez）與響尾蛇馬堤（Ketel Marte）都宣布參戰。

本季7度入選明星賽、6度奪銀棒獎的拉米瑞茲，連續2年完成「30轟、40盜」里程碑，出賽158場，打擊三圍.283/.360/.503，攻擊指數0.863，敲出30轟、85分打點，跑出44盜，wRC+高達133，fWAR值6.3，季後也入選年度第一隊。

同樣入選年度第一隊的馬提，目前公認為大聯盟現役最強二壘手，生涯入選3屆明星賽，拿下2座銀棒獎，也曾奪下2023年國聯冠軍賽MVP。本季出賽126場，打擊三圍.283/.376/.517，攻擊指數0.893，敲出28轟、72分打點，wRC+高達145，fWAR值4.6。

多明尼加陣容持續壯大，目標劍指自2013年後隊史第2冠。目前已經確定或表態參賽的球員，還包括大都會索托（Juan Soto）、水手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）、紅人克魯茲（Elly De La Cruz）、光芒卡米內洛（Junior Caminero），太空人狄亞茲（Yainer Diaz）、馬林魚阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）、響尾蛇佩多摩（Geraldo Perdomo）。

