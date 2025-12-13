自由電子報
射擊》李孟遠重啟訓練備戰亞運 利用禁賽期沉澱「人生總有起伏」

2025/12/13 13:35

李孟遠。（記者盧養宣攝）李孟遠。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕巴黎奧運射擊銅牌得主李孟遠日前因誤用含有禁藥成分的眼藥水，導致藥檢出現陽性反應，因此被禁賽至2026年1月7日，他目前已重新展開訓練，全心備戰明年名古屋亞運。

31歲李孟遠去年在巴黎奧運摘下男子定向飛靶銅牌，成為台灣史上首名登上奧運頒獎台的射擊選手，不過今年因誤用含有禁藥的眼藥水，導致藥檢出現陽性反應，被禁賽5個月。

李孟遠今出席宏道獎頒獎典禮表示，目前已經開始在宜蘭靶場進行正常訓練，「規定是11月29日前不能參加射擊相關訓練，之前就是做一些身體協調的訓練，回來到現在手感還是都保持得不錯。」

遭禁賽期間幾乎連槍都不能碰，李孟遠不諱言會手癢，但也認為剛好可以利用這段時間沉澱心情，「巴黎奧運完家裡發生事故，可能也因為這這樣自己眼睛不舒服，造成這件事發生，沉澱後現在就是慢慢回歸正常訓練，明年一樣衝刺名古屋亞運。」

對於因誤用眼藥水遭禁賽，李孟遠坦言，一開始心情也相當沮喪，「但人這一生就是會遇到起伏，老天爺可能給我什麼，也會讓我失去什麼，就重新調整好自己的心態，重新繼續加油。」

李孟遠解禁後預計將在1月底參加卡達亞錦賽，接著以賽代訓參加世界盃等賽事，希望調整至最佳狀態，衝擊名古屋亞運。

