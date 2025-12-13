自由電子報
NBA》柯瑞回歸砍39分做白工 勇士不敵灰狼無緣3連勝

2025/12/13 13:42

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士當家一哥柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒回歸，雖飆出全場最高39分，但仍不敵對手多點開花，終場勇士以120：127落敗，無緣3連勝。

當家一哥柯瑞在11月底對上火箭的比賽中不慎受傷，導致左大腿股四頭肌挫傷，休兵4場後，今在主場和灰狼一戰中回歸；而灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）今天則缺陣。

柯瑞在首節就有不錯發揮，一人包辦10分，勇士在這節打完僅以1分小幅落後，第2節雙方持續你來我往，勇士靠著柯瑞和斯賓塞（Pat Spencer）發揮取得領先，但在這節尾聲灰狼藍道（Julius Randle）關鍵兩分助隊反擊，半場打完勇士暫時以63：61領先。

上半場柯瑞拿下全隊最高16分，波斯特（Quinten Post）11分次之；灰狼方面，藍道攻下19分全場最高。

易籃後，灰狼打出6：0攻勢超車，但勇士很快穩住陣腳，並帶著3分領先進入決勝節。灰狼在末節打出20：5攻勢，擴大到雙位數領先，隨後勇士柯瑞、穆迪（Moses Moody）接力得分，助隊持續緊咬；終場前2分半鐘，勇士追到兩分落後，隨後柯瑞飆進三分球，助隊超車，但灰狼很快又追平。

雙方再次拉鋸，最後27秒，迪文森佐（Donte Divincenzo）飆進三分球，助灰狼取得5分領先，且下一波進攻勇士又未能放進，勝負大致底定。

勇士柯瑞繳出全場最高39分、5助攻，波斯特16分次之；灰狼方面，藍道拿下27分、9籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）24分次之。

