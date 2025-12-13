自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》短短1天！文化李恩芯轟56分 再改寫賽史單場最多分紀錄

2025/12/13 13:48

文化大學大三主控李恩芯今天以45投21中包括11顆三分球，單場轟56分，成為新科UBA單場得分紀錄保持者。（大專體總提供）文化大學大三主控李恩芯今天以45投21中包括11顆三分球，單場轟56分，成為新科UBA單場得分紀錄保持者。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕中信學院邱群琋昨天才締造公開男、女一級正式紀錄以來的單場55分新紀錄，想不到這紀錄超短命，短短1天就走入歷史！文化大學大三主控李恩芯今天擺明就是要破紀錄，以45投21中包括11顆三分球，單場轟56分，成為新科UBA單場得分紀錄保持者。

邱群琋昨面對清華大學，全場29投18中，三分球16投10中，罰球10投9中，拿下55分，且全場0犯規0失誤，完美表現助中信以121：72輕取清大。

公開女一級單場最高得分紀錄為112學年文化大學郭虹廷的50分，男一級單場最高得分紀錄為台灣師大林韋愷上季寫下的53分，邱群琋昨一舉改寫2大紀錄，想不到這項紀錄不到24小時就被改寫。

本季尋求衛冕的文化，此仗遇到實力有段差距的輔大，文化全隊努力製造機會給李恩芯，她也不負眾望飆進11顆三分球，一舉轟進56分，再度改寫紀錄。文化最終以104：37大勝輔大，快意延續跨季21連勝紀錄。

文化大學大三主控李恩芯今天以45投21中包括11顆三分球，單場轟56分，成為新科UBA單場得分紀錄保持者。（大專體總提供）文化大學大三主控李恩芯今天以45投21中包括11顆三分球，單場轟56分，成為新科UBA單場得分紀錄保持者。（大專體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中