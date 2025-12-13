UBA》短短1天！文化李恩芯轟56分 再改寫賽史單場最多分紀錄

文化大學大三主控李恩芯今天以45投21中包括11顆三分球，單場轟56分，成為新科UBA單場得分紀錄保持者。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕中信學院邱群琋昨天才締造公開男、女一級正式紀錄以來的單場55分新紀錄，想不到這紀錄超短命，短短1天就走入歷史！文化大學大三主控李恩芯今天擺明就是要破紀錄，以45投21中包括11顆三分球，單場轟56分，成為新科UBA單場得分紀錄保持者。

邱群琋昨面對清華大學，全場29投18中，三分球16投10中，罰球10投9中，拿下55分，且全場0犯規0失誤，完美表現助中信以121：72輕取清大。

公開女一級單場最高得分紀錄為112學年文化大學郭虹廷的50分，男一級單場最高得分紀錄為台灣師大林韋愷上季寫下的53分，邱群琋昨一舉改寫2大紀錄，想不到這項紀錄不到24小時就被改寫。

本季尋求衛冕的文化，此仗遇到實力有段差距的輔大，文化全隊努力製造機會給李恩芯，她也不負眾望飆進11顆三分球，一舉轟進56分，再度改寫紀錄。文化最終以104：37大勝輔大，快意延續跨季21連勝紀錄。

文化大學大三主控李恩芯今天以45投21中包括11顆三分球，單場轟56分，成為新科UBA單場得分紀錄保持者。（大專體總提供）

